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17 мая, 15:48

Юристы Козловского не смогли составить иск к Бородину, поэтому суд отклонил его

Суд снова отклонил иск Данилы Козловского о клевете к главе ФПБК Бородину

<p>Данила Козловский и Виталий Бородин. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/51532" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Данила Козловский и Виталий Бородин. Обложка © SHOT

Суд снова отклонил иск о клевете Данилы Козловского к руководителю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, пишет SHOT. По словам общественника, юристы актёра допустили кучу ошибок в составлении документа.

Так, в нём были неполные данные о двух сторонах и требованиях актёра. Суд дал время на исправления, однако их не последовало, и заявление отклонили из-за отсутствия состава преступления. Теперь Бородин собирается обратиться в следственные органы, чтобы против Козловского возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос.

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Напомним, Виталий Бородин призвал проверить Данилу Козловского на дискредитацию ВС РФ из-за выраженной в социальных сетях антироссийской позиции. Актёр подал встречный иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. Позже Козловский попытался оправдаться и признался в любви к Родине, но чуткие россияне почуяли подвох. Тем временем в Санкт-Петербурге переносят спектакли с его участием, а сам артист улетел из страны.

Матвей Константинов
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