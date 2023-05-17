Юристы Козловского не смогли составить иск к Бородину, поэтому суд отклонил его

Суд снова отклонил иск о клевете Данилы Козловского к руководителю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, пишет SHOT . По словам общественника, юристы актёра допустили кучу ошибок в составлении документа.

Так, в нём были неполные данные о двух сторонах и требованиях актёра. Суд дал время на исправления, однако их не последовало, и заявление отклонили из-за отсутствия состава преступления. Теперь Бородин собирается обратиться в следственные органы, чтобы против Козловского возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос.