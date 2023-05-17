Юристы Козловского не смогли составить иск к Бородину, поэтому суд отклонил его
Суд снова отклонил иск Данилы Козловского о клевете к главе ФПБК Бородину
Данила Козловский и Виталий Бородин. Обложка © SHOT
Суд снова отклонил иск о клевете Данилы Козловского к руководителю Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталию Бородину, пишет SHOT. По словам общественника, юристы актёра допустили кучу ошибок в составлении документа.
Так, в нём были неполные данные о двух сторонах и требованиях актёра. Суд дал время на исправления, однако их не последовало, и заявление отклонили из-за отсутствия состава преступления. Теперь Бородин собирается обратиться в следственные органы, чтобы против Козловского возбудили уголовное дело за заведомо ложный донос.
Напомним, Виталий Бородин призвал проверить Данилу Козловского на дискредитацию ВС РФ из-за выраженной в социальных сетях антироссийской позиции. Актёр подал встречный иск о защите чести и достоинства, но суд его не принял. Позже Козловский попытался оправдаться и признался в любви к Родине, но чуткие россияне почуяли подвох. Тем временем в Санкт-Петербурге переносят спектакли с его участием, а сам артист улетел из страны.