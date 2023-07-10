"Он здесь": Вдова Олейникова рассказала, что ей помогло пережить смерть мужа

10 июля 1947 года в Кишинёве родился соавтор передачи "Городок" народный артист России Илья Олейников, который сегодня мог бы отпраздновать свой 76-й день рождения. Со дня ухода любимого всеми россиянами комика прошло уже 11 лет. Вдова артиста Ирина Клявер побеседовала с kp.ru и рассказала, что пережить смерть мужа ей помогли друзья и дом.

"У нас всегда в день рождения и в день памяти Илюшеньки на кладбище в час дня проходит панихида. Собираются все, кто помнит и любит его. Всегда вижу, что прихожане оставляют конфеты, цветы, даже какие-то сигареты, камушки кладут", — поделилась Ирина.

Супруга Олейникова отметила, что люди так стараются выразить любовь к ушедшему артисту, семья же традиционно приносит цветы и ухаживает за могилой актёра. По словам Клявер, после смерти мужа она не смогла никого полюбить.

Супруги встретили друг друга в юности на одном из концертов, где выступал Илья. Сидящая в первом ряду Ира очаровала артиста, с того дня они были неразлучны. Причём фамилию Олейников актёр взял у любимой в качестве псевдонима, когда пара поженилась, а она стала Клявер. Супруги прожили в браке почти 40 счастливых лет.