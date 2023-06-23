Вдова Шатунова обратилась к его поклонникам в годовщину смерти певца

Ровно год назад умер бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Его вдова Светлана Шатунова в годовщину смерти исполнителя обратилась к его поклонникам.

"Ровно год назад Юра шагнул в вечность и обрёл бесконечную жизнь. Ровно год назад всё изменилось, и эти изменения было непросто принять. И сегодня я бы хотела не только вспомнить о Юре, но и поблагодарить всех вас — его миллионную армию поклонников — за то, что вы есть, за то, что вы с нами", — отметила женщина, её слова опубликованы в телеграм-канале певца.

Шатунова также поблагодарила фанатов за то, что они не забывают музыканта, слушают его песни и сохраняют добрую память о нём. Она добавила, что Юрий был не только великим артистом и легендой четырёх поколений, но и великолепным человеком, прекрасным мужем и отцом. По словам вдовы, супруг "многое дал ей и детям, был надёжной опорой для семьи и близких, всегда приходил на помощь друзьям".