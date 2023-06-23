Вдова Шатунова обратилась к его поклонникам в годовщину смерти певца
Вдова Шатунова назвала мужа легендой четырёх поколений в годовщину его смерти
Юрий Шатунов. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян
Ровно год назад умер бывший солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Его вдова Светлана Шатунова в годовщину смерти исполнителя обратилась к его поклонникам.
"Ровно год назад Юра шагнул в вечность и обрёл бесконечную жизнь. Ровно год назад всё изменилось, и эти изменения было непросто принять. И сегодня я бы хотела не только вспомнить о Юре, но и поблагодарить всех вас — его миллионную армию поклонников — за то, что вы есть, за то, что вы с нами", — отметила женщина, её слова опубликованы в телеграм-канале певца.
Шатунова также поблагодарила фанатов за то, что они не забывают музыканта, слушают его песни и сохраняют добрую память о нём. Она добавила, что Юрий был не только великим артистом и легендой четырёх поколений, но и великолепным человеком, прекрасным мужем и отцом. По словам вдовы, супруг "многое дал ей и детям, был надёжной опорой для семьи и близких, всегда приходил на помощь друзьям".
"А вам он дарил своё творчество, от всей души, с полной отдачей, потому что его песни несли любовь и тепло. И вы это чувствовали… Всегда оптимистичный, жизнерадостный, счастливый, Юра умел ободрить и подарить улыбку именно тогда, когда это было нужно. Он останется в нашей памяти навсегда настоящим, искренним, честным, добрым... И свет его души будет с нами навечно", — заключила Шатунова.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет летом прошлого года. Сердце музыканта остановилось ночью 23 июня. У артиста случился обширный инфаркт.