Назван лучший напиток против "тихого убийцы", который сгубил Юрия Шатунова

Развитие инсульта, диабета и скачки давления может предотвратить чай, особенно зелёный, так как в нём есть катехины и полифенольные соединения. Об этом пишет The Sun, ссылаясь на исследования Университета Эдит Коуэн в Западной Австралии и Тяньцзиньского медицинского университета в Китае.

"Связь между диабетом и чаем стала предметом многочисленных исследований в последние годы. Результаты показывают, что он снижает уровень сахара в крови и стимулирует выработку инсулина, а это означает, что он имеет двойную пользу, когда речь идёт о снижении риска диабета", — пояснил один из авторов эксперимента Ким Пирсон.

Это происходит благодаря флавоноидам, которые в избытке есть в чае. Такие вещества помогают многим процессам, протекающим в организме. Они способны оказать антиоксидантное действие, значительно снизить ломкость и проницаемость капилляров, а также стимулировать метаболизм. Также чай нормализует давление, напомнил Пирсон.

Учёные обследовали более 365 000 участников в возрасте от 50 до 74 лет на протяжении 11 лет. В результате также было установлено, что люди, выпивавшие по 2–3 чашки чая в день, не имели симптомов "тихих убийц", которые развиваются бессимптомно. В частности, риск инсульта у таких испытуемых был ниже на 32%.