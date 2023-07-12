Стало известно, кто сыграет возлюбленную Серкана Болата в нашей версии "Постучись в мою дверь"
Super.ru: Эду в российском ремейке "Постучись в мою дверь" сыграет актриса Гриба
Ханде Эрчел и Лиана Гриба (справа). Обложка © Кинотеатр.ру / Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / LianaGriba8
Роль Эды — возлюбленной Серкана Болтата — в российском ремейке "Постучись в мою дверь" сыграет 24-летняя актриса Лиана Гриба, сообщает Super.ru.
Лиана Гриба — уроженка Риги, отучилась там в местном училище имени Язепа Медыня. В 2021 году девушка окончила ВГИК и уже успела засветиться в таких киноработах, как "Дурная кровь", "Дорога к счастью", "Монастырь", втором сезоне сериала "Триггер". Известно, что красавица встречается с актёром Артёмом Губиным.
Также уже известны имена других актёров, которые сыграют роли в ремейке. Один из них — сын телеведущей и продюсера Тины Канделаки музыкант Лео, который, несмотря на громкую фамилию, проходил кастинг на общих основаниях и даже не ожидал, что выберут именно его. А актёр Максим Белбородов сыграет роль антигероя Каана Карадага.