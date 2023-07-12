Стало известно, кто сыграет возлюбленную Серкана Болата в нашей версии "Постучись в мою дверь"

Лиана Гриба — уроженка Риги, отучилась там в местном училище имени Язепа Медыня. В 2021 году девушка окончила ВГИК и уже успела засветиться в таких киноработах, как "Дурная кровь", "Дорога к счастью", "Монастырь", втором сезоне сериала "Триггер". Известно, что красавица встречается с актёром Артёмом Губиным.

Также уже известны имена других актёров, которые сыграют роли в ремейке. Один из них — сын телеведущей и продюсера Тины Канделаки музыкант Лео, который, несмотря на громкую фамилию, проходил кастинг на общих основаниях и даже не ожидал, что выберут именно его. А актёр Максим Белбородов сыграет роль антигероя Каана Карадага.