Регион

Уведомления отключены

11 июля, 16:53

Стало известно, кто сыграет Серкана Болата в российском варианте сериала

SHOT: Российским Серканом Болатом станет актёр Никита Волков

<p>Керем Бюрсин и Никита Волков. Обложка © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/asia/546172/foto/i2/1077571/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a>, © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/364959/foto/1251840/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Керем Бюрсин и Никита Волков. Обложка © kino-teatr.ru, © kino-teatr.ru

Роль Серкана Болата, которую в турецкой версии сериала "Постучись в мою дверь" играет Керем Бюрсин, в российской адаптации исполнит актёр Никита Волков. Как сообщает SHOT, имя главного героя в отечественной версии проекта — Сергей.

Съёмки русской версии сериала "Постучись в мою дверь". Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал опубликовал видео со съёмок в московском районе Западное Дегунино. На кадрах Волков сидит за рулём серого Roadster, затем в салоне автомобиля появляется девушка — вероятно, возлюбленная главного героя.

Никита Волков — 30-летний российский актёр, известный по ролям в фильмах "Две женщины", "Черновик", в сериалах "Кризис нежного возраста" и "Пекарь и красавица".

"Интрига раскрыта": Влад Соколовский сыграет в российской версии "Постучись в мою дверь"

"Интрига раскрыта": Влад Соколовский сыграет в российской версии "Постучись в мою дверь"

Уже известны имена других актёров, которые сыграют роли в ремейке. Один из них — сын телеведущей и продюсера Тины Канделаки музыкант Лео, который, несмотря на громкую фамилию, проходил кастинг на общих основаниях и даже не ожидал, что выберут именно его. А актёр Максим Белбородов сыграет прототипа антигероя Каана Карадага.

Никита Осипов
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров