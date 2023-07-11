Стало известно, кто сыграет Серкана Болата в российском варианте сериала

Роль Серкана Болата, которую в турецкой версии сериала "Постучись в мою дверь" играет Керем Бюрсин, в российской адаптации исполнит актёр Никита Волков. Как сообщает SHOT, имя главного героя в отечественной версии проекта — Сергей.

Съёмки русской версии сериала "Постучись в мою дверь". Видео © Telegram / SHOT

Телеграм-канал опубликовал видео со съёмок в московском районе Западное Дегунино. На кадрах Волков сидит за рулём серого Roadster, затем в салоне автомобиля появляется девушка — вероятно, возлюбленная главного героя.

Никита Волков — 30-летний российский актёр, известный по ролям в фильмах "Две женщины", "Черновик", в сериалах "Кризис нежного возраста" и "Пекарь и красавица".