"Интрига раскрыта": Влад Соколовский сыграет в российской версии "Постучись в мою дверь"
Певец Влад Соколовский сыграет в российской версии "Постучись в мою дверь"
Певец Влад Соколовский. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / vs20
Фанаты турецкого сериала "Постучись в мою дверь" пристально следят за созданием российского ремейка и ждут объявления окончательного актёрского состава. Поклонники картины не смогли оставить без внимания слухи о том, что одну из ролей в картине может сыграть певец Влад Соколовский, и буквально одолели его вопросами на эту тему. Исполнитель не стал усиливать интригу и подтвердил участие в съёмках.
"Я реально еле успел ворваться в эту авантюру!" — рассказал Соколовский изданию Super.ru.
Певец признался, что узнал о существовании такого сериала только после приглашения на пробы российской версии. По его словам, когда он предварительно стал просматривать информацию о фильме, то был сильно удивлён популярности оригинала и тому, "сколько шума навёл этот сериал по всему миру".
"Конечно же, это сразу вызвало азарт, потому что адаптация — это всегда ответственность. Пробы проходили на "Мосфильме", это было буквально за три дня до моего отлёта на два месяца", — рассказал певец.
О том, что в России снимут адаптацию известного турецкого сериала "Постучись в мою дверь", стало известно в декабре прошлого года. Его производством займётся компания "Медиаслово" в партнёрстве с холдингом "Газпром-медиа" и онлайн-кинотеатром Okko. Уже известны имена актёров, которые сыграют роли в ремейке. Один из них — сын телеведущей и продюсера Тины Канделаки музыкант Лео, который, несмотря на громкую фамилию, проходил кастинг на общих основаниях и даже не ожидал, что выберут именно его. А актёр Максим Белбородов сыграет прототипа антигероя Каана Карадага.