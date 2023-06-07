"Интрига раскрыта": Влад Соколовский сыграет в российской версии "Постучись в мою дверь"

Фанаты турецкого сериала "Постучись в мою дверь" пристально следят за созданием российского ремейка и ждут объявления окончательного актёрского состава. Поклонники картины не смогли оставить без внимания слухи о том, что одну из ролей в картине может сыграть певец Влад Соколовский, и буквально одолели его вопросами на эту тему. Исполнитель не стал усиливать интригу и подтвердил участие в съёмках.

"Я реально еле успел ворваться в эту авантюру!" — рассказал Соколовский изданию Super.ru.

Певец признался, что узнал о существовании такого сериала только после приглашения на пробы российской версии. По его словам, когда он предварительно стал просматривать информацию о фильме, то был сильно удивлён популярности оригинала и тому, "сколько шума навёл этот сериал по всему миру".