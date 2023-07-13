Домашние лекари: Эти 7 растений способны исцелять своих хозяев

Домашние растения не только замечательные украшения интерьера, они также обладают и полезными свойствами. Очищают воздух, а некоторые благоприятно влияют и на наше здоровье. Вот некоторые цветы, посадив которые дома, можно забыть о бессоннице, головных болях и не только.

1. Алоэ

Какими исцеляющими свойствами обладает алоэ? Фото © Shutterstock

Алоэ — очень полезное растение. Оно выделяет особые компоненты, способные ликвидировать вредные испарения, исходящие, например, от новой мебели или покрытий. Устраняет бессонницу и головную боль. Также, по словам эзотериков, столетник положительно влияет на биополе людей, защищает от порчи и сглаза.

2. Бамбук

Бамбук очень красивое и модное растение, способное украсить собой любой интерьер. Помимо того, оно поглощает негативную энергию и создаёт положительную ауру в доме. В квартире с бамбуком у вас не будет негативных мыслей и проявлений агрессии, снизится уровень стресса. А как бонус, считается, что цветок приносит счастье и защищает от сглаза.

3. Домашний лимон

С какими проблемами со здоровьем помогают бороться домашние растения? Фото © Shutterstock

Помимо красоты и стати, это декоративное деревце благоприятно влияет на атмосферу. Домашний лимон выделяет около 80 полезных компонентов. К примеру, фитонциды, которые борются с плесенью и грибком. Растение убивает болезнетворных бактерий в воздухе, а его свежий, приятный запах помогает от бессонницы и головной боли. К слову, эфирные масла из лимона успокаивают, помогают от тревожности и повышенной возбудимости.

4. Азалия

Помимо того, что азалия очень красивый цветок, способный украсить любое помещение и доставить удовольствие своим внешним видом, она ещё и успокаивающе воздействует на людей. Снимает стресс, снижает уровень агрессии, причём у животных тоже. А также создаёт положительную гармоничную атмосферу и способствует вдохновению.

5. Антуриум

Растения, способные исцелять своих хозяев: 7 цветов. Фото © Shutterstock

Довольно мистическими свойствами обладает и антуриум. Считается, что он защищает от порчи и сглаза, с помощью невидимого барьера отталкивает от дома людей завистливых и со злыми помыслами. Создаёт чистую, светлую ауру. Но обладает он и по-настоящему целебными свойствами. Антуриум снижает стресс и успокаивает психику. А в паре со спатифиллумом цветок дарит радость и согласие в супружеской жизни.

6. Герань

Герань — уникальное растение, имеющее не только красивые, радующие глаз бутоны, но и массу полезных свойств. Запах, выделяемый цветком, способен успокаивать головную боль, устранять раздражительность и агрессию. Герань дезинфицирует воздух и дарит своих хозяевам крепкий, безмятежный сон. Если втирать эфирное масло в виски, то можно справиться с мигренью. Её избегают комары, моль и мухи. Кроме того, это растение оберегает гармонию и любовь. Вянущая герань служит предупреждением об опасности.

7. Замиокулькас

Какие целебные свойства есть у замиокулькаса? Фото © Shutterstock

Замиокулькас — довольно необычное внешне, но красивое и стильное растение, которое будет украшением дома. Кроме того, это один из полезнейших цветов. Он блокирует углекислый газ и отлично очищает воздух. Благодаря чему у домочадцев улучшается сон, облегчаются симптомы мигрени, а также уменьшаются хронические боли.