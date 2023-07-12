Эти 5 ошибок в ванной могут стоить жизни, а мы продолжаем совершать их день ото дня
Уборная — чуть ли не самое приятное место в доме. Но кто бы знал, какие опасности она хранит. Лайф успешно разобрался, какие ошибки могут стоить здоровья, если делать кое-что в ванной комнате неверно.
Ванная комната — это место, где мы проводим много времени, заботясь о личной гигиене и ухаживая за собой. Но, оказывается, некоторые из наших привычек могут быть опасными! Рассказываем про пять ошибок, которые мы все делаем в ванной, хотя это может стоить нам здоровья.
Не сушите мокрые полотенца
5 ошибок в ванной, которые испортят вам здоровье. Фото © Shutterstock
Как часто после горячего душа вы оставляете использованное полотенце просто висеть в ванной комнате до следующего дня? А ведь это может привести к развитию в нём плесени и грибка, что, конечно, опасно для здоровья. Впоследствии это может вызвать аллергические реакции, проблемы с дыханием и другие заболевания. Поэтому всегда следует сушить полотенца после использования и регулярно их стирать.
Пользуетесь мочалкой слишком часто
Мифы и факты о гигиене в ванной: что вы должны знать. Фото © Shutterstock
Для большинства людей использование мочалки — это ежедневная практика. И ведь никто не замечает, какие последствия она несёт. В таких случаях мы повреждаем защитный слой кожи, что приводит к её раздражению. А если вы ещё и давно не меняли мочалку, то из-за бактерий, скопившихся на ней, последствия могут быть ещё страшнее. Инфекции разного рода — это ещё цветочки. Поэтому рекомендуется использовать мочалку не более двух-трёх раз в неделю, а также регулярно её менять на новую: примерно раз в два месяца.
Не стираете шторку для душа
Какие полотенца лучше использовать для здоровья кожи? Фото © Shutterstock
Шторка для душа — это место, где накапливается много грязи и бактерий. Если её регулярно не стирать (давайте будем честны: мало кто это делает), рано или поздно на этом предмете появятся плесень и мыльный налёт, которые способны вызвать аллергию. Рекомендуется стирать шторку для душа не реже одного раза в месяц. Достаточно короткой стирки на деликатном режиме.
Храните зубные щётки без колпачка
Какие ошибки в уходе за собой могут быть опасны для здоровья? Фото © Shutterstock
Когда мы храним зубные щётки без колпачка, они легко загрязняются бактериями из воздуха и других поверхностей в ванной комнате. А если мы не закрываем унитаз при смыве, то бактерии бонусом налетят и оттуда. Всё это может привести к инфекции полости рта, заболеванию дёсен и другим проблемам со здоровьем. Поэтому всегда следует хранить зубные щётки в закрытом контейнере или хотя бы закрывать щетину колпачком.
Используете обычное полотенце для лица
Как сохранить здоровье в ванной комнате — ошибки, которые могут стоить красоты. Фото © Shutterstock
Многие люди вытирают лицо обычным полотенцем, не осознавая, что на нём остаются частички кожи и физиологические выделения, проще говоря, грязь. Всё это может привести к проблемам с кожей — акне и другого рода воспалениям. Если вы не хотите столкнуться с этими проблемами, рекомендуем завести отдельные небольшие полотенца для лица и отправлять их в стирку после одного использования либо просто купить бумажные.
Не забывайте, здоровье напрямую зависит в том числе и от того, как мы заботимся о себе в ванной комнате. Следуя простым правилам, мы можем избежать многих проблем и сохранить своё здоровье.
Shutterstock