5 вещей – скрытых убийц, которые есть в каждом доме, и у вас тоже
Опасные предметы, способные как-то навредить жильцам, есть у каждого. Те же ножи на кухне или углы у столов. Но речь пойдёт не о них, а о тех, что на первых взгляд выглядят безобидно.
В зависимости от типа вашего жилища, опасности могут быть разными. В квартирах это в основном острые предметы, молотки, ножницы. В частных домах — топоры, пилы и другие ремонтные инструменты. Однако есть и такие вещицы, которые каждый день подвергают вашу жизнь опасности. Они обыденные, но не менее опасные.
1. Ковёр
Какие существуют опасные предметы, угрожающие жизни человека дома? Фото © Shutterstock
Звучит безумно, и кажется, что ковёр никак не может навредить вашей жизни, не так ли? Но такое мнение ошибочно. Самое безопасное, что принесёт вам этот элемент декора, — пыль, грибок и плесень. Если неправильно ухаживать за ковром, особенно при наличии животных в доме, он превратится в настоящий рассадник опасных бактерий. А если тот плохо держится на поверхности пола и постоянно скользит, то повышает риски спотыкнуться и упасть. Особенно опасны дешёвые коврики в ванной комнате.
2. Шторка в ванной
Кстати о ванной. Давно меняли свою шторку? Вы и представить не можете, сколько гадости в ней развивается из-за постоянной влажности. Как и с ковром, при неверном использовании, эта вещь станет фабрикой по производству плесени и микробов. И, конечно, сколько было случаев, когда люди наступали на шторку и поскальзывались, травмируя себя.
3. Декор над кроватью
Перенесёмся в спальню, где может таиться сразу множество опасных для жизни человека предметов. И нет, никаких молотков и топоров, а банальные украшения. Да, декор — картины, плакаты, зеркала или другие тяжёлые предметы, — закреплённый над кроватью, опасен. Чаще всего вешают его непрофессионально, от чего велик риск, что на голову спящему что-то упадёт.
4. Комнатные растения
Эти предметы могут легко убить человека, с ними стоит быть осторожными. Фото © Shutterstock
Часто в свой дом люди приносят разные растения, думая в первую очередь о красоте. А вот о пользе или вреде этого решения задумываются достаточно редко. И очень зря! Некоторые цветы просто не предназначены для жизни рядом с человеком и его питомцами, потому что очень ядовиты или опасны в энергетическом плане.
5. Свечи
Стоит ли говорить, почему обычные свечки так опасны? Ладно, скажем. Это открытый источник огня, и вряд ли вы зажигаете его в каком-то огороженном и специально приспособленном месте. Любую свечку можно легко смахнуть, уронить или неудачно расположить около легко воспламеняемых предметов — тогда пожар вам гарантирован.
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