Экстрасенс перечислил фамилии людей, кому ни в коем случае нельзя заводить детей

Лайф поговорил с экстрасенсом и нумерологом Андреем Харрисом, чтобы выяснить всё-всё про обряды и житейские мудрости наших предков. По словам эксперта, фамилия никогда не давалась просто так — это знание отражают древние писания. А как тогда их выбирали?

Она отражала происхождение человека в дворянских родах и показывала на род занятий у людей простых. Именно фамилия была главным элементом на улицах деревень и старых городов Андрей Харрис Экстрасенс, нумеролог

Интересно и то, что очень часто фамилию родовую заменяли второй — дворовой. То есть той, которая отражала достоверную информацию о человеке. "К примеру, урождённые Ивановы на улице были Мельники, потому что дед и отец работали на мельнице", — поясняет экстрасенс. И со временем кто-то записался с фамилией Мельник в документы, так и пошло дальше.

Есть в старых записях интересный раздел особо опасных фамилий. Людей таких рекомендовано обходить стороной, бояться и не вести разговоров. Потому что связь у них есть с нечистой силой. А некоторым из них и вовсе рекомендовано не иметь детей, а лучше сменить фамилию Андрей Харрис Экстрасенс, нумеролог

Почему же, спросите вы? Дело в том, что на Руси правило чернокнижие — и многие ведьмы, колдуны и знахарки заключали с ними контракты на силу тайную. Но, как известно, за всё нужно платить. "А платит род человека в последующих поколениях". Чтобы дети не страдали, лучше было не рожать или фамилию сменить.

Людей с какими фамилиями боялись на Руси — экстрасенс перечислил "проклятые". Фото © Shutterstock

Так какими же словами называли люди тех, кто связан с нечистью, какие фамилии не должны продолжать род, по мнению старцев, чтобы контракты с тёмными силами остановить? Андрей Харрис поделился данными из личного архива и назвал их.

Кривомеровы — происходит от Кривомер, один из 33 нечестивых (тёмных сил). Использовался в порчах. Скорее всего, в роду у колдуна с ним дружба была. Дагуровы — происходит от Дарогуб, также представитель тёмных сил. Использовался в отворотах и для разрушения чужой любви. Тоже служил на контракте ведьмам. Лихотворовы — происходит от Лихотвор, бес злого нрава и зла. Также мог быть на контракте у рода колдунов. Криволадовы — происходит от Криволад, бес на старой деревенской Руси. Скудновы — могли быть под действием тёмных чар беса Скудновода или водили с ним дружбу. Кривоплясовы — один из самых сильных сущностей в чёрном деревенском колдовстве Кривопляс, бес. Слеповы — также имеют связь с бесом болезней. Если кто-то из последних в роду имеет проблемы со зрением, то контракт не оплачен. Опасно продолжать род.

Какие фамилии на Руси считались проклятыми и кому запрещалось заводить детей. Фото © Shutterstock

Конечно же, это не все фамилии, а наиболее распространённые в наши дни из "старых". Важно понимать, что этот список приведён из магических тетрадей конца XIX – начала XX века.

Взгляды на мир тогда были другие и советы тоже. Если вы есть в списке, не стоит воспринимать всерьёз указания из источников Андрей Харрис Экстрасенс, нумеролог