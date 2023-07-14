На ком женаты актёры из наших любимых турецких сериалов в реальной жизни

Турецкие сериалы по праву в последнее время заняли своё место в сердцах поклонников по всему миру. А актёры-мужчины обзавелись целыми толпами фанаток. Но кто смог охомутать этих брутальных красавцев в реальной жизни? Вот имена победительниц.

Актёр Толгахан Сайышман женат на Алмеде Абази

Толгахан Сайышман и его жена — актриса Алмеда Абази. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / almeda92

Толгахан Сайышман — популярный турецкий актёр, имеющий официальный титул "Мистер Турция" и даже корону. Начал он своё восхождение с модельного бизнеса, а после захотел попробовать силы в кино, для чего даже брал уроки актёрского мастерства. Первый его проект назывался "Прощай, Румелия". А работами, подарившими знаменитости популярность, стали сериалы "Между небом и землёй" и "Пора тюльпанов". Толгахан был довольно любвеобильным мужчиной со множеством романов. Заставить остепениться красавца смогла албанская и турецкая актриса Алмеда Абази, обладательница титулов "Мисс Тирана" и "Мисс Албания". Слухи об их романе появились в 2016 году. Через год парочка сыграла свадьбу на крыше отеля в Беверли-Хиллз. Сайышман не раз признавался, что мечтает иметь большую семью и как минимум четырёх детей. Свой план он начал реализовывать в 2019 году, когда родился их с Алмедой сын Эфехан, а в 2021-м появилась дочь Алина.

Турецкий актёр Кадир Догулу и жена Неслихан Атагюль

Экранный роман Кадира Догулу и его партнёрши Неслихан Атагюль перерос в реальный. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kadirdogulu

Российскому зрителю Догулу известен в основном по нашумевшему сериалу "Великолепный век", где сыграл Мехмеда III Герая. Жизнь у него была тяжёлая, будущая звезда Кадир Догулу родился в бедной семье и с детства работал. Как-то будущий актёр приехал в Стамбул к брату, здесь его заметили и пригласили стать моделью. В 2010-м случился первый актёрский опыт мужчины — в сериале "Маленькие тайны". А уже через три года Кадир снялся в комедии "У меня есть история" в главной роли. Будущую жену артист встретил на съёмках сериала "Два лица Стамбула". Актриса Неслихан Атагюль завоевала его сердце, и экранный роман превратился в настоящий. А едва проект закончился, влюбленные сыграли пышную свадьбу в 2016 году, куда позвали около 200 человек. Детей у пары пока нет, так как оба заняты на съёмках, однако оба признавались в желании стать родителями.

Турецкий актёр Бурак Озчивит женат на Фахрие Эвджен

Бурак Озчивит и Фахрие Эвджен сыгради свадьбу века в 2017 году. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / burakozcivit, evcenf

Бурак Озчивит, популярный актёр и модель, впервые появился в кино в триллере "Минус 18", а мировую известность получил после роли в "Великолепном веке". А фильм "Королёк — птичка певчая" принёс ему не только ещё большую славу, но и настоящую, искреннюю любовь. Бурак безумно влюбился в свою партнёршу Фахрие Эвджен. Однако тогда актёр был в отношениях с другой, поэтому развития роман не получил. Но судьба вновь свела их вместе в мелодраме "Любовь похожа на тебя", куда мужчина пригласил Фахрие, став продюсером картины. Бурный и стремительный роман пары обсуждала вся Турция, а их скорое бракосочетание, состоявшееся 29 июня 2017 года, назвали свадьбой века. В 2018 году у влюблённых родился первенец Каран, а в январе 2023-го — второй сын Керем.

Халит Эргенч и Бергюзар Корель

Супруги Халит Эргенч и Бергюзар Корель. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / berguzarkorel

Халит Эргенч, сыгравший султана Сулеймана в нашумевшем сериале "Великолепный век", начал свой актёрский путь с небольшой роли в проекте "Чёрный ангел", а теперь его знают по всему миру. Звезда Халит Эргенч был женат дважды. Первый брак с Гизем Сойсалди продержался всего полтора года. Но позже оба нашли своё счастье с другими партнёрами. С Бергюзар Корель, что завоевала его сердце, Халит случайно познакомился в ресторане. А после встретились вновь на съёмках "Тысячи и одной ночи". Хотя девушка моложе супруга на 12 лет, это не помешало им сыграть свадьбу в 2009 году и счастливо жить в браке. У пары трое детей: сын Али родился в феврале 2010 года, а через целых десять лет на свет появился второй сын Хан. В 2021 году Бергюзар подарила мужу дочь Лейлу.

Актёр Кыванч Татлытуг и его жена Башак Дизер

Кыванч Татлытуг с женой Башак Дизер. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kivanctatlitug

Кыванч Татлытуг мог бы стать баскетболистом, но травма перечеркнула его планы на большой спорт. И пришлось заняться модельным бизнесом. В 2005 году он впервые попробовал себя в кино, актёр снялся в сериале "Серебро". Но особенно стал популярен после выхода мелодрамы "Запретная любовь". Избранницей сердца турецкого Бреда Питта, как его называют поклонники и журналисты, стала стилист и гримёр киностудии Башак Дизер. Они начали встречаться в 2013-м, а спустя два с половиной года поженились, устроив скромную церемонию всего для 40 гостей. В 2022 году у пары родился сын, которого назвали Курт Эфе.

Турецкий актёр Керем Бюрсим встречается с Мехтап Алгюль

Керем Бюрсим и его вероятная возлюбленная — блогер Мехтап Алгюль. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thebursin, mehtapalgul

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин, пожалуй, единственный в этой подборке, на кого фанатки ещё смотрят с надеждой, ведь мужчина пока не женат. Его партнёршей по проекту была очаровательная Ханде Эрчел, с которой их подозревали в романе. Вокруг ходило много слухов, которые пара активно поддерживала, проявляя друг к другу внимание в соцсетях и на публике. Однако после выхода последних серий телесериала вся страсть куда-то пропала. Кто-то говорил, что причиной разрыва стала необоснованная ревность Ханде. Другие же решили, что чувств между актёрами никогда и не было, а вся шумиха развернулась ради пиара. Третьи отмечают, что всё было по-настоящему и оба болезненно перенесли расставание. Так или иначе, а недавно журналисты объявили, что Керем находится в отношениях с блогером Мехтап Алгюль. Хотя сами влюбленные пока эту информацию не комментируют, однако регулярно появляются в соцсети инфлюенсерши на совместных фото.