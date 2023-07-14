Любовь прошла или брезгует: 5 возможных причин, почему мужчина перестал вас целовать

Поцелуи — один из самых интимных и романтических жестов в любых отношениях. Однако бывают моменты, когда партнёр перестаёт целовать вас в губы — и это небезосновательно может вызвать беспокойство. Но далеко не всегда это означает, что пора переживать. Скорее, наоборот. Обсуждаем пять неожиданных причин, почему возлюбленный перестал целовать вас в губы.

1. Стресс и усталость

Как решить проблему, если партнёр перестал целовать в губы: пять советов. Фото © Shutterstock

Первой причиной, почему партнёр может перестать проявлять желание поцеловать, может быть стресс и усталость. Большая нагрузка на работе, личные проблемы и другие факторы способны оказывать негативное влияние на психическое и физическое состояние человека. В таких случаях у вашего любимого может просто не оставаться энергии и желания на поцелуи.

2. Проблемы со здоровьем

Если любимый человек вдруг перестал целовать вас в губы, причиной могут оказаться и проблемы со здоровьем. Проблемы с зубами или ощущение простуды, больное горло — всё приводит к дискомфорту при любых оральных контактах, так что тут не до поцелуев. В таком случае можно просто подождать и помочь ему поскорее выздороветь или устранить проблему.

3. Он не чувствует себя комфортно

Почему мужчина отказывается от поцелуев и близости, знак ли это ближайшего расставания? Обложка © Shutterstock

Третьей причиной, почему мужчина вдруг перестал вас целовать, может быть его психологическое состояние. Партнёр по какой-то причине чувствует себя некомфортно. В таком случае общение и открытость могут помочь вам решить эту проблему… Впрочем, это решение поможет вам в 90% неурядиц в отношениях.

4. Рутина

Если вы находитесь в длительных отношениях, то рутина может стать ещё одной причиной, почему супруг или бойфренд внезапно охладел. Может казаться, что вы уже знаете всё о любимом, но рутина способна убить страсть и желание для интимных жестов. Эту загвоздку можно решить, добавив в совместную жизнь и отношения немного разнообразия, чтобы вернуть романтику. Тогда вернутся и поцелуи.

5. У него пропали чувства

Почему партнёр перестал целовать в губы: 5 возможных причин. Фото © Shutterstock

К сожалению, чаще всего у мужчин пропадает желание проявлять себя в романтическом плане именно с потерей чувств. Если партнёр ведёт себя более холодно, в целом меньше с вами взаимодействует и присматривается, словно что-то решая, пора бить тревогу. Поговорите искренне и честно друг с другом. Возможно, партнёр просто надумал проблему. А как только поймёт, что всё в порядке, станет вести себя, как прежде.