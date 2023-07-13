Регион

Уведомления отключены

13 июля, 16:05

Эффект пустыни: Хвастаясь постройневшей фигурой, Серябкина выложила фото в мини-трусиках

Если весь день приходится проводить в грязной одежде, ползая где-то в пустыне, то первое, что хочется сделать, вернувшись, — скинуть с себя одежду. Вот и экс-участница группы "Серебро" ходит по дому голышом.

Про Ольгу Серябкину забыть очень тяжело, ведь она не только популярная певица, но и достаточно скандальная участница нового реалити "Выжить в Дубае". Буквально в одном из прошлых выпусков накинулась на Анну Хилькевич, которая расплакалась. Тогда девушка жёстко высказалась, назвав истерику актрисы представлением. "Никто из нашей команды не хотел её обижать и не нападал на неё. Аня начала эмоционально теряться, и начались слёзы. Я знаю, что такое женские слёзы, и я не хочу, чтоб это было аргументом. Пускать слезы — это какой-то театр", сказала тогда певица.

Короткий топ и мини-трусики — Ольга Серябкина показалась на камеру практически голой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina

Короткий топ и мини-трусики — Ольга Серябкина показалась на камеру практически голой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina

Но не только своим нравом Серябкина умеет привлекать внимание. Соскучившись по откровенным нарядам, всё-таки в пустыне в бикини не походишь, экс-участница "Серебра" решила покрасоваться на камеру и порадовать поклонников откровенными фото в соцсетях. Заодно и точёную фигурку показать, которая, кажется, от жары и экстремальных условий выживания стала ещё прекраснее.

Похудевшая в пустыне Серябкина засветила упругие ягодицы на фото. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina

Похудевшая в пустыне Серябкина засветила упругие ягодицы на фото. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina

Стоит ли говорить, что помимо элегантного и красивого топа большее внимание к себе привлекли мини-трусики знаменитости? Всё же они только подчёркивают изящество фигуры Серябкиной. Интересно, Ольга всегда в таком виде дома ходит или решила напомнить телезрителям, что прячет под штанами и грубыми ботинками, пока выполняет испытания на ТНТ?

Ранее Лайф рассказывал, что Алину Загитову иностранцы считают "самой сексуальной фигуристкой в мире". Олимпийская чемпионка 2018 года так поразила иностранцев своими фото в соцсетях, что те теперь готовы на неё молиться.

Психологи наконец поняли, почему беременная Рианна так любит оголяться на публику

Психологи наконец поняли, почему беременная Рианна так любит оголяться на публику

Обложка ©

Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina

Елизавета Терешкова
  • Wow
  • Ольга Серябкина
  • Знаменитости
  • Девушки из соцсетей
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров