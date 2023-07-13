Эффект пустыни: Хвастаясь постройневшей фигурой, Серябкина выложила фото в мини-трусиках
Если весь день приходится проводить в грязной одежде, ползая где-то в пустыне, то первое, что хочется сделать, вернувшись, — скинуть с себя одежду. Вот и экс-участница группы "Серебро" ходит по дому голышом.
Про Ольгу Серябкину забыть очень тяжело, ведь она не только популярная певица, но и достаточно скандальная участница нового реалити "Выжить в Дубае". Буквально в одном из прошлых выпусков накинулась на Анну Хилькевич, которая расплакалась. Тогда девушка жёстко высказалась, назвав истерику актрисы представлением. "Никто из нашей команды не хотел её обижать и не нападал на неё. Аня начала эмоционально теряться, и начались слёзы. Я знаю, что такое женские слёзы, и я не хочу, чтоб это было аргументом. Пускать слезы — это какой-то театр", — сказала тогда певица.
Короткий топ и мини-трусики — Ольга Серябкина показалась на камеру практически голой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina
Но не только своим нравом Серябкина умеет привлекать внимание. Соскучившись по откровенным нарядам, всё-таки в пустыне в бикини не походишь, экс-участница "Серебра" решила покрасоваться на камеру и порадовать поклонников откровенными фото в соцсетях. Заодно и точёную фигурку показать, которая, кажется, от жары и экстремальных условий выживания стала ещё прекраснее.
Похудевшая в пустыне Серябкина засветила упругие ягодицы на фото. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina
Стоит ли говорить, что помимо элегантного и красивого топа большее внимание к себе привлекли мини-трусики знаменитости? Всё же они только подчёркивают изящество фигуры Серябкиной. Интересно, Ольга всегда в таком виде дома ходит или решила напомнить телезрителям, что прячет под штанами и грубыми ботинками, пока выполняет испытания на ТНТ?
Ранее Лайф рассказывал, что Алину Загитову иностранцы считают "самой сексуальной фигуристкой в мире". Олимпийская чемпионка 2018 года так поразила иностранцев своими фото в соцсетях, что те теперь готовы на неё молиться.
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Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / seryabkina