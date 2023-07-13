Посоветовали снять корону: Нюша возмутила поклонников странным поступком во время рейса

Певица Нюша нарвалась на жёсткую критику со стороны поклонников после полёта со своей семьёй. Дело в том, что во время возращения в Москву исполнительница хита "Выбирать чудо" посадила детей с матерью в экономкласс, а сама летела привычным "бизнесом". Один из пассажиров запечатлел это на видео, сообщает SHOT.

Певица Нюша посадила детей с матерью в экономкласс, а сама летела "бизнесом". Видео © TikTok / pryvyd_prizrak

"Великая русская певица везла маму и детей в "экономе", а сама сидела в бизнесе одна!" — подписал автор ролика.

Публикация вызвала бурную реакцию у поклонников певицы. Многие призвали певицу снять корону и уважать родных: либо все летят экономом, либо все бизнесом. Также комментаторы не поняли, в чём была проблема купить четыре билета в бизнес-класс, ведь муж Нюши зарабатывает не меньше неё.



При этом мать певицы уверяет, что не имеет никаких претензий к дочери. По её словам, в бизнес-классе на всех попросту не нашлось билетов, поэтому им пришлось разделиться. Отметим, что семейство возвращалось в Москву из Дубая, где они отмечали день рождения матери Нюши.