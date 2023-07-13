Мини-смерч прошёлся по Каме в Пермском крае
Жители деревни Гора в Пермском крае увидели на реке Каме маленький смерч, сообщает SHOT.
Жители Пермского края обнаружили на реке Каме маленький смерч. Видео © Telegram / SHOT
На кадрах, сделанных очевидцами во время заката, видно, как белая воронка протянулась снизу вверх от поверхности воды до грозовой тучи. При этом в момент съёмок ветра на реке практически не было. Стоит отметить, что зрелище было впечатляющим.
Ранее сообщалось, что из-за надвигающегося циклона в Анапе объявили режим повышенной готовности. Предприятия санаторно-курортного комплекса призвали проверить запас сил на случай ухудшения погоды.
Кадр из видео Telegram / SHOT