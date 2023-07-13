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13 июля, 18:12

Мини-смерч прошёлся по Каме в Пермском крае

Жители деревни Гора в Пермском крае увидели на реке Каме маленький смерч, сообщает SHOT.

Жители Пермского края обнаружили на реке Каме маленький смерч. Видео © Telegram / SHOT

На кадрах, сделанных очевидцами во время заката, видно, как белая воронка протянулась снизу вверх от поверхности воды до грозовой тучи. При этом в момент съёмок ветра на реке практически не было. Стоит отметить, что зрелище было впечатляющим.

Ранее сообщалось, что из-за надвигающегося циклона в Анапе объявили режим повышенной готовности. Предприятия санаторно-курортного комплекса призвали проверить запас сил на случай ухудшения погоды.

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Кадр из видео Telegram / SHOT

Наталья Исакова
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