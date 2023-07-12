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12 июля, 19:07

Из-за надвигающегося циклона в Анапе объявили режим повышенной готовности

Мэрия: В Анапе из-за надвигающегося циклона введён режим повышенной готовности

В Анапе из-за надвигающегося циклона объявлен режим повышенной готовности. Об этом говорится в заявлении мэрии города.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями — прохождением циклона — на территории города-курорта Анапа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введён режим функционирования "Повышенная готовность", — сказано в сообщении.

Все коммунальные и экстренные службы перевели в усиленный режим работы. Предприятия санаторно-курортного комплекса призвали проверить запас сил на случай ухудшения погоды.

В Туапсе увеличилось число пропавших без вести после наводнения

В Туапсе увеличилось число пропавших без вести после наводнения

Ранее Лайф писал, что мужчина утонул в Чёрном море у побережья Анапы во время шторма. Погибший хотел спасти женщину. Как оказалось, жертвой стал чиновник из администрации Волгоградской области Михаил Ткачёв. Позже стало известно ещё о двух погибших — предположительно, им 50–55 лет.

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ТАСС / Зоя Балашова

Никита Осипов
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