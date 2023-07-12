Из-за надвигающегося циклона в Анапе объявили режим повышенной готовности
Мэрия: В Анапе из-за надвигающегося циклона введён режим повышенной готовности
В Анапе из-за надвигающегося циклона объявлен режим повышенной готовности. Об этом говорится в заявлении мэрии города.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями — прохождением циклона — на территории города-курорта Анапа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введён режим функционирования "Повышенная готовность", — сказано в сообщении.
Все коммунальные и экстренные службы перевели в усиленный режим работы. Предприятия санаторно-курортного комплекса призвали проверить запас сил на случай ухудшения погоды.
Ранее Лайф писал, что мужчина утонул в Чёрном море у побережья Анапы во время шторма. Погибший хотел спасти женщину. Как оказалось, жертвой стал чиновник из администрации Волгоградской области Михаил Ткачёв. Позже стало известно ещё о двух погибших — предположительно, им 50–55 лет.
ТАСС / Зоя Балашова