Из-за надвигающегося циклона в Анапе объявили режим повышенной готовности

В Анапе из-за надвигающегося циклона объявлен режим повышенной готовности. Об этом говорится в заявлении мэрии города.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями — прохождением циклона — на территории города-курорта Анапа решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности введён режим функционирования "Повышенная готовность", — сказано в сообщении.