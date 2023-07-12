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12 июля, 16:54

В Туапсе увеличилось число пропавших без вести после наводнения

SHOT: Пятый человек пропал без вести в Туапсинском районе после наводнения

В Туапсинском районе Краснодарского края после наводнения пропал без вести уже пятый человек. Об этом сообщает SHOT.

Наводнение в Туапсинском районе. Видео © Telegram / Мой Туапсе

По данным телеграм-канала, речь идёт о 67-летнем сотруднике новомихайловского совхоза Михаиле С. Мужчина на "Ниве" хотел переехать вброд речку у села Подхребтовое, но его унесло.

В затопленном Туапсинском районе менее чем за сутки выпало три месячные нормы осадков

В затопленном Туапсинском районе менее чем за сутки выпало три месячные нормы осадков

Лайф напоминает, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких поселениях был введён режим ЧС.

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Telegram / Мой Туапсе

Никита Осипов
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