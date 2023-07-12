В Туапсе увеличилось число пропавших без вести после наводнения
SHOT: Пятый человек пропал без вести в Туапсинском районе после наводнения
В Туапсинском районе Краснодарского края после наводнения пропал без вести уже пятый человек. Об этом сообщает SHOT.
Наводнение в Туапсинском районе. Видео © Telegram / Мой Туапсе
По данным телеграм-канала, речь идёт о 67-летнем сотруднике новомихайловского совхоза Михаиле С. Мужчина на "Ниве" хотел переехать вброд речку у села Подхребтовое, но его унесло.
Лайф напоминает, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких поселениях был введён режим ЧС.
Telegram / Мой Туапсе