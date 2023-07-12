Залповые дожди обрушились ночью на Туапсинский район

В ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились сильные дожди, которые подтопили улицы посёлков. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Последствия ночного ливня в Туапсинском районе. Видео © VK / "Хадыженск online"

"Ночью на Туапсинский район обрушились залповые дожди — за три часа выпало 144 мм осадков. Сильный ливень подтопил улицы посёлков", — написал он.

По словам Кондратьева, спасатели эвакуировали группы туристов из палаточных лагерей в лесу и маломобильных жителей района в четыре ПВР. Держится постоянная связь с муниципальными властями. Также губернатор сообщил, что на автодороге в районе посёлка Новомихайловский сошёл сель, из-за чего движение возможно только по одной полосе.

К настоящему моменту ливни прекратились, уровень воды в реках падает. Работники экстренных служб откачивают воду с федеральных дорог и расчищают подтопленные территории. При этом штормовое предупреждение продолжает действовать во многих городах черноморского побережья. Кондратьев напомнил отдыхающим об опасности купания в такую погоду. Также пресс-служба администрации Таупсинского района во "ВКонтакте" сообщила о перекрытии движения в нескольких местах на трассе А147 Джугба – Сочи.