Месиво из машин: В Сочи десяток авто смыло с дороги после мощнейших ливней

В результате непогоды, которая обрушилась на Краснодарский край, около десяти автомобилей в Сочи унесло потоком воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Потоки воды в результате мощного ливня в Сочи уносят припаркованные авто. Видео © Telegram / ЧП Пермь | новости / ЧП Сочи

По данным ведомства, инцидент произошёл в районе Хоста на улице Ручей Видный. Также подтопленными оказались несколько домов. Так, десятерых жителей дома 9/1 по улице Кипарисовой переселят в пункт временного размещения. Кроме того, по улице Кипарисовой, дом 1 затопило первый этаж четырёхэтажки, а в доме на улице Шоссейной, дом 5 — цокольный. При этом обошлось без эвакуации людей.

Последствия мощного ливня в Сочи. Фото © VK / Администрация города Сочи

К настоящему моменту вода начала спадать. Теперь спасатели устраняют последствия стихии в Хостинском районе. Как сообщили в администрации Сочи, в ночь на воскресенье там выпало около 80 мм осадков. Тем не менее в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается, что новый удар стихии придётся на ночь на понедельник.