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9 июля, 07:54
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Месиво из машин: В Сочи десяток авто смыло с дороги после мощнейших ливней

Из-за мощных ливней в Сочи около десяти автомобилей унесло потоком воды

<p>Последствия мощного ливня в Сочи. Обложка © VK / <a href="https://sun1-84.userapi.com/impg/1Pv9krTci5gPkhc5EtHlhq62vHJZfP_8VPIByw/lSx2QWvlvhs.jpg?size=1072x1351&quality=95&sign=42480f7883782d9f0a34f4568b887015&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Инцидент | Сочи</a></p>

Последствия мощного ливня в Сочи. Обложка © VK / Инцидент | Сочи

В результате непогоды, которая обрушилась на Краснодарский край, около десяти автомобилей в Сочи унесло потоком воды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Потоки воды в результате мощного ливня в Сочи уносят припаркованные авто. Видео © Telegram / ЧП Пермь | новости / ЧП Сочи

По данным ведомства, инцидент произошёл в районе Хоста на улице Ручей Видный. Также подтопленными оказались несколько домов. Так, десятерых жителей дома 9/1 по улице Кипарисовой переселят в пункт временного размещения. Кроме того, по улице Кипарисовой, дом 1 затопило первый этаж четырёхэтажки, а в доме на улице Шоссейной, дом 5 — цокольный. При этом обошлось без эвакуации людей.

Последствия мощного ливня в Сочи. Фото © VK / Администрация города Сочи

Последствия мощного ливня в Сочи. Фото © VK / Администрация города Сочи

К настоящему моменту вода начала спадать. Теперь спасатели устраняют последствия стихии в Хостинском районе. Как сообщили в администрации Сочи, в ночь на воскресенье там выпало около 80 мм осадков. Тем не менее в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Ожидается, что новый удар стихии придётся на ночь на понедельник.

Ранее Лайф рассказывал, что в Краснодаре из-за бушующего залпового дождя оказались затоплены многие улицы, а автомобилисты не едут, а буквально плывут по дорогам. Из-за непогоды были проблемы и с движением трамваев и троллейбусов. Некоторые маршруты даже пришлось приостановить.

Более 100 населённых пунктов остались без света в Подмосковье из-за мощнейшего ливня

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Николь Вербер
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