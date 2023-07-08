Более 100 населённых пунктов остались без света в Подмосковье из-за мощнейшего ливня

Отключение электроэнергии из-за разбушевавшейся накануне стихии произошло в 116 населённых пунктах Московской области. Об этом сообщает региональная прокуратура. В ведомстве отметили, что с 7 по 8 июля на территории Подмосковья прошли сильные ливни, что повлекло нарушение условий жизнедеятельности людей и подтопления.