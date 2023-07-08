Более 100 населённых пунктов остались без света в Подмосковье из-за мощнейшего ливня
Прокуратура: В Подмосковье после ливня остались без света 116 населённых пунктов
Отключение электроэнергии из-за разбушевавшейся накануне стихии произошло в 116 населённых пунктах Московской области. Об этом сообщает региональная прокуратура. В ведомстве отметили, что с 7 по 8 июля на территории Подмосковья прошли сильные ливни, что повлекло нарушение условий жизнедеятельности людей и подтопления.
"В результате произошло отключение электроснабжения в 116 населённых пунктах в девяти городских округах", — говорится в сообщении.
Оперативные службы ликвидируют последствия непогоды, работы находятся на контроле прокуратуры.
Ранее в МЧС сообщали, что в трёх городских округах произошло отключение электричества, которое затронуло 68 населённых пунктов. Также упало 63 дерева в семи городских округах и повреждено 16 автомобилей.
Напомним, накануне на Московскую область обрушился мощный ливень с грозой. Ветер набрал такую силу, что валил деревья и фонарные столбы. До полуночи воскресенья в регионе будет действовать жёлтый режим погодной опасности. Больше всего осадков выпало в Коломне, Серпухове и Воскресенске.
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