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8 июля, 11:08

Более 100 населённых пунктов остались без света в Подмосковье из-за мощнейшего ливня

Прокуратура: В Подмосковье после ливня остались без света 116 населённых пунктов

Отключение электроэнергии из-за разбушевавшейся накануне стихии произошло в 116 населённых пунктах Московской области. Об этом сообщает региональная прокуратура. В ведомстве отметили, что с 7 по 8 июля на территории Подмосковья прошли сильные ливни, что повлекло нарушение условий жизнедеятельности людей и подтопления.

"В результате произошло отключение электроснабжения в 116 населённых пунктах в девяти городских округах", — говорится в сообщении.

Оперативные службы ликвидируют последствия непогоды, работы находятся на контроле прокуратуры.

Ранее в МЧС сообщали, что в трёх городских округах произошло отключение электричества, которое затронуло 68 населённых пунктов. Также упало 63 дерева в семи городских округах и повреждено 16 автомобилей.

Пострадавшая от удара молнии в Коломне находится в реанимации

Пострадавшая от удара молнии в Коломне находится в реанимации

Напомним, накануне на Московскую область обрушился мощный ливень с грозой. Ветер набрал такую силу, что валил деревья и фонарные столбы. До полуночи воскресенья в регионе будет действовать жёлтый режим погодной опасности. Больше всего осадков выпало в Коломне, Серпухове и Воскресенске.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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