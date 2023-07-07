Момент падения дерева на автомобиль во время урагана в Коломне попал на видео

Мощнейший ураган, обрушившийся сегодня на Московскую область, сносит буквально всё на своём пути, а в социальных сетях продолжают появляться кадры последствий стихии. Так, судя по очередным кадрам, ураган срывает деревья и валит даже фонарные столбы.

Момент падения дерева на автомобиль во время урагана в Коломне. Видео © t.me / Коломна Новости

На видео показано, что машины едут по оживлённой трассе под дождём. Внезапно на одну из них падает дерево, захватив ещё и фонарный столб, который рухнул недалеко от автомобиля. Пострадал ли водитель — неизвестно.