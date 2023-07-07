Женщина получила ожоги ступней после мощнейшего удара молнии в Коломне

В Коломне Московской области после удара молнии, которая едва не убила прячущихся от дождя людей, сильно пострадала женщина. Как пишет телеграм-канал SHOT, её доставили в местную больницу с ожогом обеих ступней.

По уточнённой информации, инцидент с молнией произошёл на Вокзальной улице. Люди бежали от дождя, как внезапно сзади ударила молния. Оказалось, удар тока пришёлся в стоящий рядом с женщиной самокат. Сейчас она доставлена в больницу с ожогами двух ступней.