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7 июля, 19:39
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Женщина получила ожоги ступней после мощнейшего удара молнии в Коломне

Женщина госпитализирована с ожогами ступней после удара молнии в Подмосковье

В Коломне Московской области после удара молнии, которая едва не убила прячущихся от дождя людей, сильно пострадала женщина. Как пишет телеграм-канал SHOT, её доставили в местную больницу с ожогом обеих ступней.

По уточнённой информации, инцидент с молнией произошёл на Вокзальной улице. Люди бежали от дождя, как внезапно сзади ударила молния. Оказалось, удар тока пришёлся в стоящий рядом с женщиной самокат. Сейчас она доставлена в больницу с ожогами двух ступней.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал, что в Коломне молния чуть не убила людей, спасающихся от грозы. На кадрах видно, что люди пытаются выйти из скопившейся на дороге воды, а на заднем фоне бьёт молния. После яркой вспышки все упали в воду, от испуга некоторые стали кричать. Все присутствующие чудом остались живы.

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VK / Москва. Город новостей

Оксана Попова
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