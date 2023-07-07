Омич устроил заплыв на матрасе по затопленным после мощного ливня улицам города

Ливень с грозой начался около половины четвёртого и буквально за час превратил Омск в Венецию. Сейчас в городе остановились трамваи, не работают светофоры, образовались большие пробки. Однако затопленные дороги оказались не помехой для некоторых находчивых горожан. Так, один из местных жителей надел солнечные очки, вынес во двор надувной матрас и отправился в плавание по огромной луже. По всей видимости, он убеждён, что природные катаклизмы не должны мешать наслаждаться пятницей.