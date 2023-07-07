Омич устроил заплыв на матрасе по затопленным после мощного ливня улицам города
Улицы Омска превратились в реки из-за мощнейшего ливня
Улицы Омска затопило после сильнейшего ливня и, видимо, проблем с ливнёвками. Мощные потоки грязной воды превратили дороги города в настоящие реки. Очевидцы делятся видео с места событий в соцсетях.
Улицы Омска превратились в реки из-за мощнейшего ливня. Видео © Telegram / Голос страны / ОмГорСовет
Ливень с грозой начался около половины четвёртого и буквально за час превратил Омск в Венецию. Сейчас в городе остановились трамваи, не работают светофоры, образовались большие пробки. Однако затопленные дороги оказались не помехой для некоторых находчивых горожан. Так, один из местных жителей надел солнечные очки, вынес во двор надувной матрас и отправился в плавание по огромной луже. По всей видимости, он убеждён, что природные катаклизмы не должны мешать наслаждаться пятницей.
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, все коммунальные службы сейчас работают в особом режиме. Вместе с тем он призвал жителей минимизировать передвижения по городу.
Ранее во Владикавказе ввели режим ЧС после сильного дождя. В республике устраняют последствия грозы со шквалистым ветром и градом. В ряде населённых пунктов отключили свет.
Кадр из видео Telegram / Голос страны / ОмГорСовет