Улицы превратились в реки: Во Владикавказе ввели режим чрезвычайной ситуации

Во Владикавказе ввели режим ЧС после сильного дождя. В республике устраняют последствия грозы со шквалистым ветром и градом. В ряде населённых пунктов отключили свет. В соцсетях местные жители публикуют видео, на которых улицы в буквальном смысле превратились в реки.

Поток на улицах Владикавказа после сильных ливней. Видео © Telegram / ЧП / Владикавказ / LIFE

"В АМС Владикавказа проходит экстренное заседание комиссии по ЧС под председательством главы администрации Вячеслава Мильдзихова. По решению комиссии с 18:00 на территории города вводится режим чрезвычайной ситуации", — говорится в заявлении местной администрации.

В районе посёлка Южный сошёл сель. Там находится два детских сада и школа. По предварительной информации, объекты не пострадали. Между тем многие дома подтоплены, есть разрушения. Будут созданы комиссии, которые оценят ущерб, который стихия нанесла людям.