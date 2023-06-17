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17 июня, 17:14

В Дагестане прошёл град размером с куриное яйцо

В Буйнакске мощный град повредил машины и кровли домов

<p>В Дагестане прошёл мощный град размером с куриное яйцо. Фото © VK / <a href="https://vk.com/moy_dag" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МОЙ ДАГЕСТАН</a></p>

В Дагестане прошёл мощный град размером с куриное яйцо. Фото © VK / МОЙ ДАГЕСТАН

В городе Буйнакск Республики Дагестан прошёл ливень с градом, который повредил кровли домов и автомобили. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Мощный град в городе Буйнакск в Дагестане. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

"Для оказания помощи в город Буйнакск выезжает оперативная группа ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана", — сказано в сообщении.

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Очевидцы сняли случившееся на видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа. Судя по этим кадрам, на город обрушился град размером с куриное яйцо. Видимость на дорогах оказалась затруднена. Один из водителей не справился с управлением и врезался в заправку в попытке спасти автомобиль от таких осадков.

Ранее Лайф рассказывал о том, что мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил о закрытии пляжей в связи с ухудшением метеоусловий.

Илья Суриков
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