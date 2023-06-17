В Дагестане прошёл град размером с куриное яйцо

В городе Буйнакск Республики Дагестан прошёл ливень с градом, который повредил кровли домов и автомобили. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Мощный град в городе Буйнакск в Дагестане. Видео Лайфу прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

"Для оказания помощи в город Буйнакск выезжает оперативная группа ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана", — сказано в сообщении.

Очевидцы сняли случившееся на видео, которое оказалось в распоряжении Лайфа. Судя по этим кадрам, на город обрушился град размером с куриное яйцо. Видимость на дорогах оказалась затруднена. Один из водителей не справился с управлением и врезался в заправку в попытке спасти автомобиль от таких осадков.