В Сочи из-за непогоды закрыли все пляжи

Мэр Сочи Алексей Копайгородский объявил о закрытии пляжей в связи с ухудшением метеоусловий. Купаться будет запрещено до тех пор, пока погода не нормализуется.

Обстановка в Сочи. Видео © Telegram / Алексей Копайгородский

"Купание запрещено в целях обеспечения безопасности отдыхающих. Мы ещё ожидаем осадки, все наши силы и средства готовы к любому развитию событий, чтобы помочь населению и оперативно восстанавливать нормальную работу инфраструктуры", — написал он в телеграм-канале.

В мэрии также уточнили, что до конца сегодняшнего дня в Сочи действует штормовое предупреждение из-за сильных дождей. Сохраняется риск выхода рек из берегов, кроме того, также возможны сходы селевых потоков и образование оползней.

"До конца дня 14 июня на территории города Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, ливни с грозами, градом. На реках подъёмы уровней воды, местами с превышением неблагоприятных отметок", — говорится в сообщении администрации города.

В настоящее время сочинские коммунальщики справляются с последствиями разбушевавшейся стихии. Например, в микрорайоне Мацеста в ликвидации участвует 184 человека и 42 единицы техники. Как уточнил Копайгородский, оказались подтоплены дороги и домовладения на шести улицах, повреждён газопровод, но, к счастью, пострадавших нет.