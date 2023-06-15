В Сочи спрогнозировали новые неприятные сюрпризы небесной канцелярии

Сейчас в Сочи не отдохнуть на пляже, они все временно закрыты из-за непогоды. О том, как скоро жители города и туристы смогут вернуться к пляжному отдыху, радио "Комсомольская правда" узнало у начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

На сочинских берегах сейчас нет жары, температура в среднем будет оставаться примерно на одном уровне, около +25 градусов, до начала следующей недели, рассказал Варакин. Он добавил, что такая погода несколько ниже, чем бывает в Сочи обычно в это время года.

Синоптик Росгидромета уточнил, что это ещё не все сюрпризы, которые может преподнести погода перед пляжным сезоном.

"Если уж заглядывать дальше, то в начале третьей декады июня мы ещё ждём достаточно сильные осадки в районе Большого Сочи, Адлера. Сейчас же дожди практически сойдут на нет и море успокоится", — предупредил он.