В Сочи спрогнозировали новые неприятные сюрпризы небесной канцелярии
Метеоролог Варакин предрёк сильные осадки в районе Большого Сочи и Адлера
Сейчас в Сочи не отдохнуть на пляже, они все временно закрыты из-за непогоды. О том, как скоро жители города и туристы смогут вернуться к пляжному отдыху, радио "Комсомольская правда" узнало у начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.
На сочинских берегах сейчас нет жары, температура в среднем будет оставаться примерно на одном уровне, около +25 градусов, до начала следующей недели, рассказал Варакин. Он добавил, что такая погода несколько ниже, чем бывает в Сочи обычно в это время года.
Синоптик Росгидромета уточнил, что это ещё не все сюрпризы, которые может преподнести погода перед пляжным сезоном.
"Если уж заглядывать дальше, то в начале третьей декады июня мы ещё ждём достаточно сильные осадки в районе Большого Сочи, Адлера. Сейчас же дожди практически сойдут на нет и море успокоится", — предупредил он.
О том, что пляжи Сочи закрылись из-за непогоды, сообщил вчера мэр города Алексей Копайгородский. В течение 14 июня там действовало штормовое предупреждение.
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