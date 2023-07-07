Жуткие кадры: В Подмосковье молния чуть не убила людей, спасающихся от грозы

Непогода обрушилась на Москву и область со всей мощью. В частности, очевидцы сообщают о потопах после сильнейшего дождя в Коломне, где молния чуть не убила людей, которые прятались от ливня.

Момент удара молнии в дерево рядом с людьми в Коломне. Видео © VK / Москва. Город новостей

На появившихся в соцсетях кадрах видно, что люди пытаются выйти из скопившейся на дороге воды, а на заднем фоне бьёт молния. После яркой вспышки все упали в воду, от испуга некоторые стали кричать. Чудом все присутствующие остались живы. Из-за сильной грозы в некоторых районах города пропало электричество. Тем временем в Москве МЧС выпустило экстренное предупреждение о погоде. С полуночи и до завтрашнего дня в столице будет сильный дождь, гроза и ветер до 20 метров в секунду.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 00:00 8 июля и с сохранением до 12 часов 8 июля местами в Москве сохранится дождь, местами сильный, гроза, ливень. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15–20 м/с", — говорится в сообщении ведомства.