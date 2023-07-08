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8 июля, 05:10
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Пострадавшая от удара молнии в Коломне находится в реанимации

Глава Коломны Гречищев: Пострадавшая от удара молнии находится в реанимации

Женщина, которая пострадала от удара молнии в Коломне, сейчас находится в реанимации. Об этом в телеграм-канале рассказал глава города Александр Гречищев. По его словам, её состояние оценивается как удовлетворительное.

"Во время грозы в Голутвине пострадала женщина. Молния ударила в электросамокат, рядом с которым она находилась. С ожогами ног пострадавшая доставлена в больницу. Сейчас она находится в отделении реанимации, состояние удовлетворительное", — сообщил он и добавил, что ей оказывается вся необходимая помощь.

Несколько населённых пунктов Коломны оказались обесточены из-за непогоды

Несколько населённых пунктов Коломны оказались обесточены из-за непогоды

Напомним, в Коломне Московской области после удара молнии, которая едва не убила прячущихся от дождя людей, сильно пострадала женщина. Её доставили в местную больницу с ожогами обеих ступней.

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VK / Москва. Город новостей

Анатолий Симоненко
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