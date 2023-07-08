Пострадавшая от удара молнии в Коломне находится в реанимации

Женщина, которая пострадала от удара молнии в Коломне, сейчас находится в реанимации. Об этом в телеграм-канале рассказал глава города Александр Гречищев. По его словам, её состояние оценивается как удовлетворительное.

"Во время грозы в Голутвине пострадала женщина. Молния ударила в электросамокат, рядом с которым она находилась. С ожогами ног пострадавшая доставлена в больницу. Сейчас она находится в отделении реанимации, состояние удовлетворительное", — сообщил он и добавил, что ей оказывается вся необходимая помощь.