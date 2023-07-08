Несколько населённых пунктов Коломны оказались обесточены из-за непогоды

Сильнейший ураган, прошедший в Подмосковье, оставил без электричества несколько населённых пунктов Коломны. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, специалисты устраняют последствия происшествия.

"По ситуации в Коломне — после дождя затоплены улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин. <…> Несколько населённых пунктов остались без электричества — стараемся как можно скорее устранить аварии", — написал он в телеграм-канале.