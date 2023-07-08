Несколько населённых пунктов Коломны оказались обесточены из-за непогоды
Воробьёв: В Коломне после ливня обесточен ряд населённых пунктов
Жители Коломны делятся последствиями урагана. Деревья не выдержали урагана и рухнули на линии электропередачи. Обложка © t.me / Коломна. Городской чат.
Сильнейший ураган, прошедший в Подмосковье, оставил без электричества несколько населённых пунктов Коломны. Как рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв, специалисты устраняют последствия происшествия.
"По ситуации в Коломне — после дождя затоплены улицы Гагарина, Октябрьской Революции и Девичье Поле и площадь возле ж/д станции Голутвин. <…> Несколько населённых пунктов остались без электричества — стараемся как можно скорее устранить аварии", — написал он в телеграм-канале.
В Коломне также временно перекрыт центральный проход к вокзалу из-за подтопления территории, но на движение поездов это не повлияло. Также Воробьёв сообщил, что в Красногорске коммунальщики уже ликвидировали подтопления в Павшинской Пойме.
Ранее Лайф рассказывал, как в Коломне люди чудом спаслись от молнии, которая ударила неподалёку от них. В результате этого ЧП одна женщина получила ожоги ступней.