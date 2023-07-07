В Подмосковье коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

Все коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за обрушившегося на регион сильнейшего урагана. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Гроза с молнией в Орехово-Зуево Московской области. Видео © t.me / Подмосковье №1

"В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды — Коломне, Красногорске, Орехово-Зуеве. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы", — написал он в телеграм-канале и призвал жителей беречь себя и быть осторожными.