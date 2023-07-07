В Подмосковье коммунальные службы перешли на усиленный режим работы
Воробьёв: Коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим
Все коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за обрушившегося на регион сильнейшего урагана. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
Гроза с молнией в Орехово-Зуево Московской области. Видео © t.me / Подмосковье №1
"В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды — Коломне, Красногорске, Орехово-Зуеве. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы", — написал он в телеграм-канале и призвал жителей беречь себя и быть осторожными.
Мощнейший ураган, обрушившийся сегодня на Подмосковье, сносит буквально всё на своём пути, а в социальных сетях продолжают появляться кадры последствий стихии. Судя по ним, он срывает деревья и валит даже фонарные столбы. Жёлтый уровень погодной опасности действует из-за грозы, дождя и порывов ветра в Подмосковье до полуночи воскресенья.
Ранее Лайф также рассказывал, как в Коломне люди чудом спаслись от молнии, которая ударила неподалёку от них. В результате этого ЧП одна женщина получила ожоги ступней.
t.me / Подмосковье №1