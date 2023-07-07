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7 июля, 20:47

В Подмосковье коммунальные службы перешли на усиленный режим работы

Воробьёв: Коммунальные службы Подмосковья перешли на усиленный режим

Все коммунальные службы Московской области перешли на усиленный режим работы из-за обрушившегося на регион сильнейшего урагана. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

Гроза с молнией в Орехово-Зуево Московской области. Видео © t.me / Подмосковье №1

"В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды — Коломне, Красногорске, Орехово-Зуеве. Все наши коммунальные службы перешли на усиленный режим работы", — написал он в телеграм-канале и призвал жителей беречь себя и быть осторожными.

Мощнейший ураган, обрушившийся сегодня на Подмосковье, сносит буквально всё на своём пути, а в социальных сетях продолжают появляться кадры последствий стихии. Судя по ним, он срывает деревья и валит даже фонарные столбы. Жёлтый уровень погодной опасности действует из-за грозы, дождя и порывов ветра в Подмосковье до полуночи воскресенья.

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Ранее Лайф также рассказывал, как в Коломне люди чудом спаслись от молнии, которая ударила неподалёку от них. В результате этого ЧП одна женщина получила ожоги ступней.

Обложка ©

t.me / Подмосковье №1

Оксана Попова
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