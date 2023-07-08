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8 июля, 10:24

В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков

Синоптик Леус: В Коломне за сутки выпало 76% месячной нормы осадков — 53 мм

<p>Ливень затопил Коломну. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/weather_from_chief/10100" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Погода от шефа. Михаил Леус</a></p>

Ливень затопил Коломну. Обложка © Telegram / Погода от шефа. Михаил Леус

Более трёх четвертей от июльской нормы осадков выпало за сутки в подмосковной Коломне. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём телеграм-канале.

"Коломна за минувшую ночь получила 35 мм осадков! Это в дополнение к 18 мм выпавшим вчера днём", — отметил метеоролог.

Ливень затопил Коломну. Обложка © Telegram / Погода от шефа. Михаил Леус

Ливень затопил Коломну. Обложка © Telegram / Погода от шефа. Михаил Леус

В сумме получилось "53 миллиметра дождя" за 24 часа, что составляет 76% от месячной нормы осадков. На второй строчке по количеству выпавших осадков — Серпухов (26 мм). А замыкает тройку "мокрых лидеров" Воскресенск (24 мм), добавил Леус.

Сквозь гром и молнию: Жители Коломны устроили заезд на вейкборде по затопленным улицам

Сквозь гром и молнию: Жители Коломны устроили заезд на вейкборде по затопленным улицам

Напомним, накануне на Подмосковье обрушился мощный ливень с грозой. Судя по снятым очевидцами кадрам, ветер набрал такую силу, что валил деревья и фонарные столбы. До полуночи воскресенья в регионе будет действовать жёлтый режим погодной опасности. Из-за урагана без электричества остались несколько населённых пунктов Московской области. А в Коломне из-за удара молнии пострадала женщина, она в реанимации.

Юрий Лысенко
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