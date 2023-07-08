В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков

Более трёх четвертей от июльской нормы осадков выпало за сутки в подмосковной Коломне. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём телеграм-канале.

"Коломна за минувшую ночь получила 35 мм осадков! Это в дополнение к 18 мм выпавшим вчера днём", — отметил метеоролог.

Ливень затопил Коломну. Обложка © Telegram / Погода от шефа. Михаил Леус