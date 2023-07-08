В Коломне за сутки выпало три четверти июльской нормы осадков
Синоптик Леус: В Коломне за сутки выпало 76% месячной нормы осадков — 53 мм
Более трёх четвертей от июльской нормы осадков выпало за сутки в подмосковной Коломне. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своём телеграм-канале.
"Коломна за минувшую ночь получила 35 мм осадков! Это в дополнение к 18 мм выпавшим вчера днём", — отметил метеоролог.
В сумме получилось "53 миллиметра дождя" за 24 часа, что составляет 76% от месячной нормы осадков. На второй строчке по количеству выпавших осадков — Серпухов (26 мм). А замыкает тройку "мокрых лидеров" Воскресенск (24 мм), добавил Леус.
Напомним, накануне на Подмосковье обрушился мощный ливень с грозой. Судя по снятым очевидцами кадрам, ветер набрал такую силу, что валил деревья и фонарные столбы. До полуночи воскресенья в регионе будет действовать жёлтый режим погодной опасности. Из-за урагана без электричества остались несколько населённых пунктов Московской области. А в Коломне из-за удара молнии пострадала женщина, она в реанимации.