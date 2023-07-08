Сквозь гром и молнию: Жители Коломны устроили заезд на вейкборде по затопленным улицам
В Коломне на видео попали вейкбордисты, рассекающие по затопленным дорогам
Вейкбордист, рассекающий по затопленным улицам Коломны. Обложка © t.me / Коломна Новости
Жителей Коломны возникший из-за ливней потоп явно не угнетает, а вдохновляет: в то время как одни боятся выходить на улицу, другие рассекают по затопленным дорогам на вейкборде, не ведая страха. Видео смелого заезда появилось в социальных сетях.
Вейкбордист, рассекающий по затопленным улицам Коломны. Видео © t.me / Коломна Новости
На кадрах видно, как мужчина, прицепившись за трос к автомобилю, лихо разъезжает на вейкборде по затопленной улице Коломны. Не испугал его ни гром, ни сверкающая молния. Он попал в объективы камер местных жителей, которым, судя по смеху на фоне, явно поднял настроение.
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