Сквозь гром и молнию: Жители Коломны устроили заезд на вейкборде по затопленным улицам

Жителей Коломны возникший из-за ливней потоп явно не угнетает, а вдохновляет: в то время как одни боятся выходить на улицу, другие рассекают по затопленным дорогам на вейкборде, не ведая страха. Видео смелого заезда появилось в социальных сетях.

Вейкбордист, рассекающий по затопленным улицам Коломны. Видео © t.me / Коломна Новости

На кадрах видно, как мужчина, прицепившись за трос к автомобилю, лихо разъезжает на вейкборде по затопленной улице Коломны. Не испугал его ни гром, ни сверкающая молния. Он попал в объективы камер местных жителей, которым, судя по смеху на фоне, явно поднял настроение.