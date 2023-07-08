Трамваи встали, а авто поплыли: Улицы Краснодара превратились в реки после залпового ливня

В Краснодаре бушует залповый дождь, из-за которого улицы оказались затоплены, а автомобилисты не едут, а "плывут" по дорогам. Как сообщили в пресс-службе МУП "Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления", непогода помешала движению нескольких трамвайных маршрутов. Кроме того, остановлено движение некоторых троллейбусов.