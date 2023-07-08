Трамваи встали, а авто поплыли: Улицы Краснодара превратились в реки после залпового ливня
В Краснодаре из-за залпового дождя остановилось движение трамваев
В Краснодаре бушует залповый дождь, из-за которого улицы оказались затоплены, а автомобилисты не едут, а "плывут" по дорогам. Как сообщили в пресс-службе МУП "Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления", непогода помешала движению нескольких трамвайных маршрутов. Кроме того, остановлено движение некоторых троллейбусов.
"Из-за скопления воды на перекрёстке улиц Садовая и Кузнечная стоит движение трамвайных маршрутов № 1, 3, 20, 21. Планируйте альтернативные варианты движения", — говорится в опубликованном сообщении.
На опубликованных телеканалом "Звезда" кадрах — своеобразное море с настоящими волнами, захлёстывающими дороги столицы Кубани.
Краснодар "поплыл" из-за залпового дождя. Видео © Телеканал "Звезда"
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