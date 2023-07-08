Люксовый отель на Алтае остался без света из-за ливня и решил не возвращать постояльцам деньги
"Манжерок" лишился света из-за ливня и отказывается возвращать деньги клиентам
Люксовый отель "Манжерок" в Майминском районе Республики Алтай временно прекратил свою работу из-за сильного ливня, прошедшего накануне. Как пишет Mash, из-за непогоды в гостинице пропал свет, а руководство закрыло ресторан, SPA и канатную дорогу.
"Манжерок" в Алтайском крае временно прекратил работу из-за сильного ливня. Видео © Mash
Причём наутро ситуация не поменялась, а недовольным постояльцам администрация предложила съезжать за свой счёт, отказывая в возврате средств. Сам персонал в разговоре с телеграм-каналом заявил, что проблемы временные. По словам же отдыхающих, света нет до сих пор. Те, кто успели, уже уехали в соседние отели, а остальные переселяются за свои деньги на удалённые туристические базы.
Лайф писал, что в январе в селе "Манжерок" произошёл пожар на стройплощадке пятизвёздочного отеля. Там на площади в 16 квадратных метров загорелся утеплитель. Никто не пострадал.