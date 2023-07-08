Люксовый отель на Алтае остался без света из-за ливня и решил не возвращать постояльцам деньги

Причём наутро ситуация не поменялась, а недовольным постояльцам администрация предложила съезжать за свой счёт, отказывая в возврате средств. Сам персонал в разговоре с телеграм-каналом заявил, что проблемы временные. По словам же отдыхающих, света нет до сих пор. Те, кто успели, уже уехали в соседние отели, а остальные переселяются за свои деньги на удалённые туристические базы.