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8 июля, 12:30

Люксовый отель на Алтае остался без света из-за ливня и решил не возвращать постояльцам деньги

"Манжерок" лишился света из-за ливня и отказывается возвращать деньги клиентам

Люксовый отель "Манжерок" в Майминском районе Республики Алтай временно прекратил свою работу из-за сильного ливня, прошедшего накануне. Как пишет Mash, из-за непогоды в гостинице пропал свет, а руководство закрыло ресторан, SPA и канатную дорогу.

"Манжерок" в Алтайском крае временно прекратил работу из-за сильного ливня. Видео © Mash

Причём наутро ситуация не поменялась, а недовольным постояльцам администрация предложила съезжать за свой счёт, отказывая в возврате средств. Сам персонал в разговоре с телеграм-каналом заявил, что проблемы временные. По словам же отдыхающих, света нет до сих пор. Те, кто успели, уже уехали в соседние отели, а остальные переселяются за свои деньги на удалённые туристические базы.

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Лайф писал, что в январе в селе "Манжерок" произошёл пожар на стройплощадке пятизвёздочного отеля. Там на площади в 16 квадратных метров загорелся утеплитель. Никто не пострадал.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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