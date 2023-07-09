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9 июля, 13:52

Почти Атлантида: Появились видео разрушительного наводнения в Абхазии

МЧС Абхазии рекомендовало туристам не приезжать в Гагры из-за наводнения

В результате ливней и наводнений, обрушившихся на курортные города Абхазии (Гагру и Пицунду), на автомобильные дороги сошёл сель, подтоплены магазины и первые этажи жилых домов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

Мощные ливни затопили курорты Абхазии. Видео © VK / "Интересный Сочи"

Движение по трассе, соединяющей Гагру и Сухум, остановлено, к озеру Рица проехать также нельзя. Машины буквально плывут в воде. Почти весь Гагрский район остался без электричества, говорят в министерстве. В связи с непогодой в регионе туристам не рекомендуют в ближайшие четыре дня купаться в море.

Штормовое море оглушило и выбросило на берег дельфина, но на помощь ему пришли люди

Штормовое море оглушило и выбросило на берег дельфина, но на помощь ему пришли люди

Ранее в Сочи десяток автомобилей смыло с дороги после мощнейших ливней. Подтопленными оказались несколько домов, но людей эвакуировать не пришлось.

Обложка ©

VK / "Интересный Сочи"

Ирина Фальке
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