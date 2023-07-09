Почти Атлантида: Появились видео разрушительного наводнения в Абхазии

В результате ливней и наводнений, обрушившихся на курортные города Абхазии (Гагру и Пицунду), на автомобильные дороги сошёл сель, подтоплены магазины и первые этажи жилых домов. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС.

Движение по трассе, соединяющей Гагру и Сухум, остановлено, к озеру Рица проехать также нельзя. Машины буквально плывут в воде. Почти весь Гагрский район остался без электричества, говорят в министерстве. В связи с непогодой в регионе туристам не рекомендуют в ближайшие четыре дня купаться в море.