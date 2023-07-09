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9 июля, 11:27

Штормовое море оглушило и выбросило на берег дельфина, но на помощь ему пришли люди

В Адлере отдыхающие спасли дельфина, выброшенного на берег штормом

Не стихающий в Краснодарском крае шторм опасен не только для людей, но и для морских обитателей. Волны оглушили дельфина и прибили его к берегу Адлера. На помощь животному в беде пришли люди, а спасательная операция попала на видео.

Люди помогают выброшенному на берег Адлера дельфину вернуться в море. Видео © VK / "Типичный Сочи"

"Мы отдыхаем с родственниками в Адлере. Море сильно штормит. Вчера был сильный ливень. Больше всего досталось Сочи, району Хоста. В Адлере продолжается сильный дождь — выбило на берег дельфина", сообщила очевидица случившегося в беседе с РИА "ФедералПресс".

На берегу, несмотря на неприветливую погоду, находилось достаточно много людей, чтобы помочь ему вернуться в воду.

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А тем временем в Анапе продолжает действовать запрет на купание в море. Он был введён 8 июля на фоне непогоды и сильного донного течения. В регионе до 10 июля действует штормовое предупреждение.

Обложка ©

VK / "Типичный Сочи"

Юрий Лысенко
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