Штормовое море оглушило и выбросило на берег дельфина, но на помощь ему пришли люди

Не стихающий в Краснодарском крае шторм опасен не только для людей, но и для морских обитателей. Волны оглушили дельфина и прибили его к берегу Адлера. На помощь животному в беде пришли люди, а спасательная операция попала на видео.

Люди помогают выброшенному на берег Адлера дельфину вернуться в море. Видео © VK / "Типичный Сочи"

"Мы отдыхаем с родственниками в Адлере. Море сильно штормит. Вчера был сильный ливень. Больше всего досталось Сочи, району Хоста. В Адлере продолжается сильный дождь — выбило на берег дельфина", — сообщила очевидица случившегося в беседе с РИА "ФедералПресс".

На берегу, несмотря на неприветливую погоду, находилось достаточно много людей, чтобы помочь ему вернуться в воду.