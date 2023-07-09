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9 июля, 11:00

Красные флаги на пляжах: В Анапе снова запретили купаться в море

Мэрия Анапы продлила запрет на купание в море

Запрет на купание в море на анапских пляжах остаётся в действии из-за шторма и донного течения. Об этом в воскресенье сообщила мэрия города в своём телеграм-канале.

"Второй день из-за шторма и сильного донного течения на пляжах Анапы установлены красные флаги — это значит, что в воду заходить опасно", сказано в сообщении мэрии.

Запрет снимут сразу же, как только погода изменится к лучшему и шторм стихнет. До тех пор спасатели просят горожан и туристов отнестись к опасности серьёзно и не рисковать жизнью и здоровьем.

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Напомним, 8 июля на пляжах Анапы был введён запрет на купание в море на фоне непогоды и сильного донного течения. В регионе до 10 июля действует штормовое предупреждение.

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Freepik

Юрий Лысенко
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