"Очень опасно": В Анапе запретили купаться в море

На пляжах Анапы введён запрет на купание в море на фоне непогоды и сильного донного течения. Об этом говорится в телеграм-канале городской мэрии.

"В связи со штормом и сильным донным течением 8.07.2023 заходить в воду очень опасно! Уважаемые жители и гости курорта, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми!" — сообщили в пресс-службе.