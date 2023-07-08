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8 июля, 12:06

"Очень опасно": В Анапе запретили купаться в море

Мэрия Анапы объявила о запрете купаться в Чёрном море 8 июля из-за шторма

На пляжах Анапы введён запрет на купание в море на фоне непогоды и сильного донного течения. Об этом говорится в телеграм-канале городской мэрии.

"В связи со штормом и сильным донным течением 8.07.2023 заходить в воду очень опасно! Уважаемые жители и гости курорта, не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску, усильте контроль за пожилыми и детьми!" — сообщили в пресс-службе.

Блогер показал "жесть и ужас" моря в Анапе, и после просмотра вы вряд ли туда поедете

Блогер показал "жесть и ужас" моря в Анапе, и после просмотра вы вряд ли туда поедете

Ранее Лайф публиковал видео с пляжа Анапы, где скопилось огромное количество людей. Несмотря на тесноту, отдыхающие берут от отдыха максимум и отмечают, что толпы никого не смущают. При этом власти города опровергают информацию о нехватке мест на городских пляжах и заявляют, что проблем с размещением у туристов нет.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Ирина Фальке
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