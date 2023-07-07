Блогер показал "жесть и ужас" моря в Анапе, и после просмотра вы вряд ли туда поедете

Российский фотограф и блогер Юрий Озаровский опубликовал в соцсетях видео, после которого многим не захочется ехать отдыхать в Анапу. Мужчина показал, как море на одном из пляжей заросло водорослями, а берег покрылся грязной жижей.

Море в Анапе заросло водорослями, а берег покрылся жижей. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией) / yuraoz

"Такое видели? Просто жесть и ужас. Люди купают своих детей. В этой жиже вонь стоит неимоверная. Не могу передать через экран запах. А потом говорят: "Ротавирус". Запрета на купание нет. Будем надеяться, уберут", — говорит автор.

По его словам, видео было снято 5 июля на пляже "Морелето". Блогер отметил, что техника работала, но, видимо, "не до конца убрали". Впрочем, пользователи неоднозначно отреагировали на этот ролик. Многие заподозрили, что это фейк.

"Я не понимаю, где вы это находите? Уже третью неделю отдыхаем в Витязеве: вода просто сказка — прозрачная, чистая, бывало, совсем чуть прибивало водоросли", — написала подписчица.

Другие же поблагодарили мужчину за то, что он показывает правду, и удивились, зачем люди плавают в такой воде.