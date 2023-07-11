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11 июля, 06:56

Наводящее ужас зрелище: Жители Туапсе засняли на видео сразу три несущихся с Чёрного моря смерча

Над Чёрным морем в Туапсинском районе заметили сразу три смерча

Администрация Туапсинского района Краснодарского края со ссылкой на спасателей предупредила о несущемся в 10 км от берега смерче в Чёрном море. Местные жители уже заметили сразу три вихря и сняли их на видео.

Над Чёрным морем в Туапсинском районе заметили сразу три смерча. Видео © Instagram (запрещён в РФ) / krasnodar_kray

"По информации ЕДДС Туапсинского района, сегодня, 11 июля, согласно данным Гидрометеобюро Туапсе, над морем в юго-западном направлении на расстоянии около 10 км от берега наблюдается смерч. Двигается он в северо-восточном направлении", — уточнили в администрации.

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Напомним, непогода обрушилась на всё Черноморское побережье Кавказа, включая Краснодарский край и Турцию. Штормовое предупреждение действует в Сочи на ближайшие двое суток. Метеорологи прогнозируют дожди, град и ветер, есть угроза выхода рек из берегов. Лайф публиковал видео, как десять автомобилей смыло с дороги потоком воды. А МЧС Абхазии рекомендовало туристам не приезжать в Гагры из-за наводнения. Кроме того, у Крымского моста заметили мощный смерч.

Обложка ©

Instagram (запрещён в РФ) / krasnodar_kray

Андрей Бражников
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