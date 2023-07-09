Лайф публикует видео с огромным смерчем у Крымского моста
У Крымского моста заметили огромный смерч
У Крымского моста заметили смерч, который успел испугать местных жителей своими размерами. Вихрь поднялся в высоту до самого неба, причём видно облачный рукав за десятки километров. Кадрами с места с Лайфом поделилась шокированная очевидица, проезжавшая мимо.
Очевидцы заметили смерч у Крымского моста. Видео © Telegram / ak_0188
Смерч образовался со стороны Кубани. Судя по кадрам, вместе с вихрем там также разбушевался неслабый ливень. Информации о происшествиях, связанных с природным явлением, от ГУ МЧС по Краснодарскому краю не поступало.
Ранее Лайф писал, что после залпового ливня в Краснодаре улицы превратились в настоящие реки, которые машинам пришлось буквально переплывать. Из-за непогоды были проблемы и с движением трамваев и троллейбусов. Некоторые маршруты даже пришлось приостановить.
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