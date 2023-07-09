Лайф публикует видео с огромным смерчем у Крымского моста

У Крымского моста заметили смерч, который успел испугать местных жителей своими размерами. Вихрь поднялся в высоту до самого неба, причём видно облачный рукав за десятки километров. Кадрами с места с Лайфом поделилась шокированная очевидица, проезжавшая мимо.

Очевидцы заметили смерч у Крымского моста. Видео © Telegram / ak_0188

Смерч образовался со стороны Кубани. Судя по кадрам, вместе с вихрем там также разбушевался неслабый ливень. Информации о происшествиях, связанных с природным явлением, от ГУ МЧС по Краснодарскому краю не поступало.