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9 июля, 09:26
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Лайф публикует видео с огромным смерчем у Крымского моста

У Крымского моста заметили огромный смерч

У Крымского моста заметили смерч, который успел испугать местных жителей своими размерами. Вихрь поднялся в высоту до самого неба, причём видно облачный рукав за десятки километров. Кадрами с места с Лайфом поделилась шокированная очевидица, проезжавшая мимо.

Очевидцы заметили смерч у Крымского моста. Видео © Telegram / ak_0188

Смерч образовался со стороны Кубани. Судя по кадрам, вместе с вихрем там также разбушевался неслабый ливень. Информации о происшествиях, связанных с природным явлением, от ГУ МЧС по Краснодарскому краю не поступало.

Ранее Лайф писал, что после залпового ливня в Краснодаре улицы превратились в настоящие реки, которые машинам пришлось буквально переплывать. Из-за непогоды были проблемы и с движением трамваев и троллейбусов. Некоторые маршруты даже пришлось приостановить.

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Telegram / ak_0188_slim

Николь Вербер
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