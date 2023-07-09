Мужчина погиб в Анапе при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч

Мужчина утонул в Чёрном море у побережья Анапы во время сильного шторма, сообщает SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, смельчак прыгнул в волнующиеся воды, несмотря на надвигающийся смерч: он хотел спасти женщину. Выплыть он не смог, женщина, по предварительным данным, спаслась.