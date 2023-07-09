Регион

Уведомления отключены

9 июля, 15:37
8082

Мужчина погиб в Анапе при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч

Мужчина утонул во время шторма в Чёрном море в Анапе, пытаясь спасти женщину

Мужчина утонул в Чёрном море у побережья Анапы во время сильного шторма, сообщает SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Смерч у берегов Анапы. Видео © SHOT

По его данным, смельчак прыгнул в волнующиеся воды, несмотря на надвигающийся смерч: он хотел спасти женщину. Выплыть он не смог, женщина, по предварительным данным, спаслась.

Почти Атлантида: Появились видео разрушительного наводнения в Абхазии

Почти Атлантида: Появились видео разрушительного наводнения в Абхазии

Ранее в Сочи десяток автомобилей смыло с дороги после мощнейших ливней. Подтопленными оказались несколько домов, но людей эвакуировать не пришлось. А у Крымского моста заметили смерч.

Обложка ©

SHOT

Андрей Бражников
  • Новости
  • Погода
  • Происшествия
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров