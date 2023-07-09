Мужчина погиб в Анапе при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч
Мужчина утонул во время шторма в Чёрном море в Анапе, пытаясь спасти женщину
Мужчина утонул в Чёрном море у побережья Анапы во время сильного шторма, сообщает SHOT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Смерч у берегов Анапы. Видео © SHOT
По его данным, смельчак прыгнул в волнующиеся воды, несмотря на надвигающийся смерч: он хотел спасти женщину. Выплыть он не смог, женщина, по предварительным данным, спаслась.
Ранее в Сочи десяток автомобилей смыло с дороги после мощнейших ливней. Подтопленными оказались несколько домов, но людей эвакуировать не пришлось. А у Крымского моста заметили смерч.