В затопленном Туапсинском районе менее чем за сутки выпало три месячные нормы осадков
Кондратьев: В Туапсинском районе за сутки выпало три месячные нормы осадков
Последствия выпадения осадков в Туапсинском районе Краснодарского края. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев
В Туапсинском районе Краснодарского края с вечера 11 июля выпало три месячные нормы осадков. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"Только что провели заседание КЧС по непогоде. Со вчерашнего вечера в Туапсинском районе выпало более 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы", — написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, последствия стихии ликвидировали более 300 человек, применялось также 50 единиц техники. На помощь в район прибыли бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа.
Кондратьев добавил, что в пунктах временного размещения всем оказывают необходимую помощь. В ближайшие три дня специалисты сделают обход, чтобы обследовать повреждённые дома.
Напомним, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких поселениях был введён режим ЧС. В затопленном ливнями районе четыре человека числятся пропавшими без вести.