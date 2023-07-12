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12 июля, 13:16

В затопленном Туапсинском районе менее чем за сутки выпало три месячные нормы осадков

Кондратьев: В Туапсинском районе за сутки выпало три месячные нормы осадков

<p>Последствия выпадения осадков в Туапсинском районе Краснодарского края. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/kondratyevvi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Вениамин Кондратьев</a></p>

Последствия выпадения осадков в Туапсинском районе Краснодарского края. Обложка © Telegram / Вениамин Кондратьев

В Туапсинском районе Краснодарского края с вечера 11 июля выпало три месячные нормы осадков. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Только что провели заседание КЧС по непогоде. Со вчерашнего вечера в Туапсинском районе выпало более 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, последствия стихии ликвидировали более 300 человек, применялось также 50 единиц техники. На помощь в район прибыли бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа.

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Кондратьев добавил, что в пунктах временного размещения всем оказывают необходимую помощь. В ближайшие три дня специалисты сделают обход, чтобы обследовать повреждённые дома.

Напомним, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район Краснодарского края обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. В нескольких поселениях был введён режим ЧС. В затопленном ливнями районе четыре человека числятся пропавшими без вести.

Илья Суриков
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