В затопленном Туапсинском районе менее чем за сутки выпало три месячные нормы осадков

В Туапсинском районе Краснодарского края с вечера 11 июля выпало три месячные нормы осадков. Об этом рассказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Только что провели заседание КЧС по непогоде. Со вчерашнего вечера в Туапсинском районе выпало более 280 миллиметров осадков — это три месячные нормы", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, последствия стихии ликвидировали более 300 человек, применялось также 50 единиц техники. На помощь в район прибыли бригады спасателей из Новороссийска и Горячего Ключа.