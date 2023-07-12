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12 июля, 11:58

"Молниеносные флеш-паводки": Гидролог рассказал, когда в Краснодарском крае закончится наводнение

Гидролог Беднарук: Подтопления в горах Краснодарского края сойдут за два дня

Подтопления в горной местности Краснодарского края сойдут за два дня. Такое мнение выразил начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева Сергей Беднарук, комментируя информацию о том, что в Туапсинском районе произошли подтопления в девяти населённых пунктах.

"Краснодарский край [подтапливает] у нас не в первый раз. Это так называемые "флеш-паводки" — молниеносные. Они обычно быстро проходят, если дожди не продолжаются. В горной местности — один-два дня. Но, опять же, это зависит от того, на какой площади это происходит", — отметил он.

В свою очередь в беседе с RT магистр экологии и природопользования Александр Кукса уточнил, что если подтоплены садовые участки и пострадали сельскохозяйственные культуры, то это несёт серьёзный экономический ущерб. По его мнению, для экологической обстановки в данном случае последствия не такие страшные. В то же время эксперт не исключил, что могут быть подтоплены норы мышей и кротов и разрушены жилища диких животных.

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Лайф напоминает, что в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. Режим ЧС был введён в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Четыре человека пропали без вести. Работники экстренных служб сейчас откачивают воду с дорог и расчищают подтопленные территории. При этом штормовое предупреждение продолжает действовать во многих городах Черноморского побережья.

Обложка ©

ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Никита Осипов
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