"Молниеносные флеш-паводки": Гидролог рассказал, когда в Краснодарском крае закончится наводнение

Подтопления в горной местности Краснодарского края сойдут за два дня. Такое мнение выразил начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Московской сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева Сергей Беднарук, комментируя информацию о том, что в Туапсинском районе произошли подтопления в девяти населённых пунктах.

"Краснодарский край [подтапливает] у нас не в первый раз. Это так называемые "флеш-паводки" — молниеносные. Они обычно быстро проходят, если дожди не продолжаются. В горной местности — один-два дня. Но, опять же, это зависит от того, на какой площади это происходит", — отметил он.