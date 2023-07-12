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12 июля, 09:25

"Героев надо знать": Жительница Туапсе вышла со шваброй спасать город от потопа

В Туапсе сняли на видео женщину, спасающую город от потопа шваброй

Жительница Туапсе вооружилась шваброй, чтобы справиться с потопом. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как женщина по колено стоит в воде и в одиночку прочищает засорившуюся ливнёвку. Стоит отметить, что её действия возымели эффект — вода действительно стала уходить быстрее.

Жительница Туапсе вооружилась шваброй, чтобы справиться с потопом. Видео © Telegram / "Мой Туапсе"

"Женщина со шваброй — спасительница нашего города. Героев надо знать. И никаких МЧС, ничего. Швабра — наше всё", — говорит очевидец на видео.

Всю минувшую ночь в Туапсинском районе шли ливни, в результате чего на улицах образовался настоящий потоп. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе развёрнут оперштаб по ликвидации последствий разгула стихии. В ближайшее время власти проведут заседание краевой комиссии по ЧС, где обсудят масштабы ущерба.

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Напомним, непогода обрушилась на всё Черноморское побережье, включая Краснодарский край и Турцию в минувший понедельник. Штормовое предупреждение продлено в Сочи на ближайшие двое суток. Метеорологи прогнозируют дожди, град и ветер, есть угроза выхода рек из берегов. Лайф публиковал видео, как десять автомобилей смыло с дороги потоком воды. А МЧС Абхазии рекомендовало туристам не приезжать в Гагры из-за наводнения. Кроме того, у Крымского моста заметили мощный смерч.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / "Мой Туапсе"

Наталья Исакова
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