"Героев надо знать": Жительница Туапсе вышла со шваброй спасать город от потопа

Жительница Туапсе вооружилась шваброй, чтобы справиться с потопом. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как женщина по колено стоит в воде и в одиночку прочищает засорившуюся ливнёвку. Стоит отметить, что её действия возымели эффект — вода действительно стала уходить быстрее.

Жительница Туапсе вооружилась шваброй, чтобы справиться с потопом. Видео © Telegram / "Мой Туапсе"

"Женщина со шваброй — спасительница нашего города. Героев надо знать. И никаких МЧС, ничего. Швабра — наше всё", — говорит очевидец на видео.