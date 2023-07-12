Число пропавших без вести после потопа в Туапсинском районе выросло до четырёх
Число пропавших без вести в затопленном ливнями Туапсинском районе Краснодарского края возросло до четырёх. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.
"Информацию подтверждаем. Организованы поиски", — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось о трёх пропавших при подтоплении территорий гражданах.
Напомним, в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. Режим ЧС был введён в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Работники экстренных служб сейчас откачивают воду с дорог и расчищают подтопленные территории. Вместе с тем штормовое предупреждение продолжает действовать во многих городах Черноморского побережья. Лайф также писал, что над Чёрным морем в Туапсинском районе заметили сразу три смерча.
ТАСС / Дмитрий Феоктистов