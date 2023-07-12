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12 июля, 11:50

Число пропавших без вести после потопа в Туапсинском районе выросло до четырёх

Число пропавших без вести в затопленном ливнями Туапсинском районе Краснодарского края возросло до четырёх. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

"Информацию подтверждаем. Организованы поиски", — отметили в ведомстве.

"Героев надо знать": Жительница Туапсе вышла со шваброй спасать город от потопа

"Героев надо знать": Жительница Туапсе вышла со шваброй спасать город от потопа

Ранее сообщалось о трёх пропавших при подтоплении территорий гражданах.

Напомним, в ночь на 12 июля на Туапсинский район обрушились залповые ливни, которые затопили улицы посёлков. Режим ЧС был введён в Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях. Работники экстренных служб сейчас откачивают воду с дорог и расчищают подтопленные территории. Вместе с тем штормовое предупреждение продолжает действовать во многих городах Черноморского побережья. Лайф также писал, что над Чёрным морем в Туапсинском районе заметили сразу три смерча.

Вода по колено: Сирены включили в краснодарском посёлке Джубга из-за наводнения

Вода по колено: Сирены включили в краснодарском посёлке Джубга из-за наводнения

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Иван Косицын
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