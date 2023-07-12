Вода по колено: Сирены включили в краснодарском посёлке Джубга из-за наводнения

Мощные ливни не собираются покидать Краснодарский край. На этот раз стихия настигла жителей посёлка Джубга и села Лермонтово, где значительно поднялся уровень воды в реке Шапсухо.

Жители региона и отдыхающие делятся в социальных сетях кадрами последствий стихии. На них видно, как водворял заполонила улицы: людям она примерно по колено. По территории моста, где только сегодня гуляли люди уже не пройти из-за поднявшегося уровня воды. Местные жители пишут, что значительно поднялся уровень воды в реке Шапсухо. Из-за ливней также некоторые из них сейчас остались без электричества.