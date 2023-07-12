Вода по колено: Сирены включили в краснодарском посёлке Джубга из-за наводнения
В краснодарском посёлке Джубга включили сирены после наводнения
Мощные ливни не собираются покидать Краснодарский край. На этот раз стихия настигла жителей посёлка Джубга и села Лермонтово, где значительно поднялся уровень воды в реке Шапсухо.
В краснодарском посёлке Джубга включили сирены после обрушившегося ливня. Видео © t.me / Чат. Джубга Лермонтово Новомихайловский
Жители региона и отдыхающие делятся в социальных сетях кадрами последствий стихии. На них видно, как водворял заполонила улицы: людям она примерно по колено. По территории моста, где только сегодня гуляли люди уже не пройти из-за поднявшегося уровня воды. Местные жители пишут, что значительно поднялся уровень воды в реке Шапсухо. Из-за ливней также некоторые из них сейчас остались без электричества.
На опубликованных кадрах также слышно, что на территории посёлка Джубга звучит сирена. Вероятно, это связано с поднятием уровня воды в реках до неблагоприятных отметок. Официальных заявлений от властей пока не поступало.
Ранее Лайф рассказывал, что в ночь на 9 июля из-за мощных ливней в Сочи около десяти автомобилей унесло потоком воды.В Краснодаре из-за бушующего залпового дождя оказались затоплены многие улицы, а автомобилистам пришлось не ехать, а буквально плыть по дорогам. Ситуация с погодой омрачила отдых и в других курортных городах. В Анапе мужчина погиб при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч. МЧС Абхазии рекомендовало туристам ненадолго отложить визит в республику из-за наводнения, а одну москвичку даже унесло течением во время разрушительного наводнения в Гаграх.