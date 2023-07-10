Москвичку унесло течением во время разрушительного наводнения в Абхазии

Туристку из Москвы унесло течением реки во время сильного ливня в Гагрском районе Абхазии. Как рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС, трагедия произошла 9 июля.

"Отдыхающую из Москвы унесло течением реки. По словам очевидцев, это произошло в селе Алахадзы Гагрского района. Спасатели занимаются поиском женщины", — сообщили в ведомстве.