Москвичку унесло течением во время разрушительного наводнения в Абхазии
Туристку из Москвы унесло течением реки во время ливня в Абхазии
Наводнение в Абхазии. Фото © VK / "Интересный Сочи"
Туристку из Москвы унесло течением реки во время сильного ливня в Гагрском районе Абхазии. Как рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС, трагедия произошла 9 июля.
"Отдыхающую из Москвы унесло течением реки. По словам очевидцев, это произошло в селе Алахадзы Гагрского района. Спасатели занимаются поиском женщины", — сообщили в ведомстве.
Женщина приехала на отдых в Абхазию вместе с мужем тогда, когда из-за мощных ливней в республике началось наводнение.
Напомним, непогода обрушилась на всё Черноморское побережье Кавказа, включая Краснодарский край и Турцию. Штормовое предупреждение действует в Сочи на ближайшие двое суток. Метеорологи прогнозируют дожди, град и ветер, есть угроза выхода рек из берегов. Лайф публиковал видео, как десять автомобилей смыло с дороги потоком воды. А в Анапе мужчина погиб при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч. МЧС Абхазии рекомендовало туристам не приезжать в Гагры из-за наводнения.