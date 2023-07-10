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10 июля, 16:51

Москвичку унесло течением во время разрушительного наводнения в Абхазии

Туристку из Москвы унесло течением реки во время ливня в Абхазии

<p>Наводнение в Абхазии. Фото © VK / <a href="https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D=40&c%5Bq%5D=%D0%B0%D0%B1%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B8&c%5Bsection%5D=statuses&w=wall-19303130_343992" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Интересный Сочи"</a></p>

Наводнение в Абхазии. Фото © VK / "Интересный Сочи"

Туристку из Москвы унесло течением реки во время сильного ливня в Гагрском районе Абхазии. Как рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС, трагедия произошла 9 июля.

"Отдыхающую из Москвы унесло течением реки. По словам очевидцев, это произошло в селе Алахадзы Гагрского района. Спасатели занимаются поиском женщины", — сообщили в ведомстве.

Женщина приехала на отдых в Абхазию вместе с мужем тогда, когда из-за мощных ливней в республике началось наводнение.

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Напомним, непогода обрушилась на всё Черноморское побережье Кавказа, включая Краснодарский край и Турцию. Штормовое предупреждение действует в Сочи на ближайшие двое суток. Метеорологи прогнозируют дожди, град и ветер, есть угроза выхода рек из берегов. Лайф публиковал видео, как десять автомобилей смыло с дороги потоком воды. А в Анапе мужчина погиб при попытке спасти тонущую женщину, несмотря на шторм и смерч. МЧС Абхазии рекомендовало туристам не приезжать в Гагры из-за наводнения.

Андрей Бражников
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